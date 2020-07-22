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Благодаря запрету на ввоз импортной продукции, введенному из-за коронавируса, перманентно страдающий от войн и терроризма Ирак впервые за последние десятилетия смог обеспечить себя продукцией сельского хозяйства. Более того, теперь он даже предлагает помидоры, баклажаны и картофель на экспорт: немного, по 500 тонн каждой культуры, но все же). Об этом сообщает издание Al-Monitor.

Вырастить урожай иракским крестьянам не помешала даже нехватка воды, вызванная уменьшением стока Тигра и Евфрата из-за строительства плотин в Турции и частичное пересыхание земель, ранее орошавшихся посредством ирригационных каналов.

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Последние минимум 17 лет Ирак практически целиком зависел от импорта продовольствия. Каждый год он закупал его в Турции на 2,8 миллиарда долларов, а в Иране - на 2,2 миллиарда. Но в июле этого года Министерство торговли республики заявило, что страна обеспечила себя пшеницей - базовой сельхозкультурой, учитывая, что хлебные лепешки всегда были неотъемлемой частью любой трапезы иракцев. Как считают иракские власти, подъему рынка помогли закрытие границ и финансовая поддержка фермеров. Ведь теперь деньги им выплачиваются в течение недели после сдачи урожая на сборные пункты, а раньше выплат приходилось ждать месяцами). Для страны, где примерно треть из 40-миллионного населения живет за счет сельского хозяйства, это очень важно.

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