В Венгрии из культового объекта извлекли 6500-летнюю Венеру

В Венгрии археологи из музея Гечей обнаружили фрагментарно сохранившегося 6500-летнего идола, в котором было идентифицировано изображение неолитической Венеры.

Об открытии рассказало издание Hungary Today. Глиняная статуэтка была обнаружена во время раскопок, которые предваряют строительство автотрассы в городе Залаэгерсег на западе страны.

Ранее здесь были раскопаны остатки поселения культуры Лендьель - это была центральноевропейская археологическая культура эпохи неолита (4900-3400 гг. до н.э.). Исследователи считают, что Венера была изготовлена представителем этого народа.

Подобные статуэтки типичны для данной культуры. Венера символизировала собой богиню природы и плодородия. Ее также связывали с материнством. Фигурка была найдена при раскопках объекта, который археологи называют культовым.

Ранее здесь же они находили фрагменты керамики и других глиняных идолов. То, что все артефакты сохранились фрагментарно может указывать на проведение религиозного обряда. Возможно, фигурки идолов и сосуды в ходе религиозных церемоний намеренно разбивали на части и бросали в жертвенные ямы. Это были подношения богам.

Найденная Венера отличается от других неолитических скульптур, обнаруженных ранее. Прежде всего, ученые отмечают высокий уровень мастера, который ее изготовил. Обычно подобные скульптуры вырезались без детализации. Однако в данном случае женская фигура вырезана очень тщательно и детально, с высоким уровнем художественного исполнения. Ученым известно всего несколько подобных скульптур неолита.

Кстати, она получила название "Венера из Эгерсега". Ее возраст ученые при помощи радиоуглеродного анализа оценили примерно в 6500 лет. Артефакт уже передан на хранение в музей. В ближайшее время он станет одним из самых впечатляющих экспонатов виртуальной выставки.