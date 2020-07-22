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22.07.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Школа деловой жизни

К режиму самозанятых присоединят старшеклассников
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Российские старшеклассники, которые займутся предпринимательством, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и получить налоговый вычет. Соответствующий законопроект разрабатывают в Минэкономразвития России, заявила замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства Олеся Тетерина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такое право получат ученики 10-11 классов в возрасте 16-17 лет, которые захотят попробовать свои силы в бизнесе. "По поручению президента прорабатываем сейчас возможность для молодых людей встать на учет в качестве самозанятых и получать такой же налоговый вычет, как и совершеннолетние", - сообщила Тетерина. По ее словам, такая мера может заработать до конца 2020 года. Ее ключевая задача - поддержка молодежного предпринимательства.

Фото: iStock
Налоговый режим самозанятости стал доступен с 1 июля во всех регионах

С 1 июля 2020 года налог на профессиональный доход могут применять все субъекты страны. Решение о присоединении к нему приняли 75 регионов. Оставшиеся субъекты подключатся к режиму в течение нескольких месяцев, рассказал замначальника управления оперативного контроля ФНС России Дмитрий Акунов. Самозанятыми сегодня зарегистрировано более 850 тысяч человек. "Ими сформировано более 106 млн чеков, средняя сумма каждого из которых составляет 1 тысячу рублей, - привел данные Акунов. - Суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами с начала эксперимента с 1 января 2019 год, составил 110 млрд рублей".

Статус самозанятого подходит тем, у кого нет штата, а годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Репетиторы, маркетологи, программисты, няни - доступно несколько десятков направлений. Главное условие - работа на себя. Регистрация в таком статусе максимально упрощена - сделать это можно в мобильном приложении "Мой налог". Не требуется работать с кассовой техникой, предоставлять отчетность. Все расчеты, оплата налогов - в один клик. Налоговая ставка для самозанятых - 4-6% вместо 13%. Предусмотрен налоговый вычет в 10 тысяч рублей. В этом году этой категории граждан также предоставлен дополнительный бонус в один МРОТ (12 130 рублей). Рассчитывать не него смогут все те, кто зарегистрируется в качестве плательщиков налога на профессиональный доход до конца года.

В числе мер поддержки самозанятых - консультации, финансовая и гарантийная поддержка, преференции по аренде помещений, спецпрограммы обучения. Для получения льготного финансирования вводится система гарантийной поддержки. В таком случае самозанятые смогут рассчитывать на получение займа без залогового имущества. Для некоторых плательщиков налога на профессиональный доход актуальна аренда помещения. Как вариант это может быть льготное размещение в коворкингах, где ставка будет ниже рыночной.

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