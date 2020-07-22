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22.07.2020 16:17
Рубрика: Экономика

Как людям с особенностями здоровья помогут найти работу

Текст: Алексей Дуэль
Среди людей с ограниченными возможностями здоровья доля трудоустроенных стабильно держится на уровне 26-27%.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Изменить ситуацию поможет создание реестра перспективных специальностей и системы профессиональной подготовки по ним для работников с инвалидностями, а также система независимой оценки компетенций. Об этом говорили участники нетворкинга "Лучшие практики трудоустройства "без границ", организованного Национальным агентством развития квалификаций.

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"Мы все в ситуации турбулентности, а люди с ограниченными возможностями здоровья - в особенности, - отметила первый заместитель гендиректора НАРК Юлия Смирнова. - Чтобы оставаться востребованным на рынке труда надо понимать, какие рабочие места будут доступны не сейчас, а через три года, это знание станет серьезным конкурентным преимуществом".

По данным Смирновой, для людей с присвоенной группой инвалидности в обозримом будущем должны быть вакансии программистов (особенно знающих отраслевую специфику того или иного вида промышленности), системных администраторов, инженеров, специалистов по работе с животными и ветеринарных врачей.

"Кроме того, после пандемии изменилась практика работы с людьми, - добавила Юлия Смирнова. - Зачастую общение происходит не очно, а онлайн, что открывает возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья путь в педагоги и аниматоры. Предприятия машиностроения жалуются на дефицит кадров, - это тоже потенциальные рабочие места для инвалидов".

Фото: iStock
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Чтобы помочь работодателям и работникам с особенностями здоровья найти друг друга, НАРК собирается проводить мониторинг рынка труда, показывать и какие есть вакансии, и какие есть возможности для трудоустройства инвалидов. В том числе, проводить профессиональное обучение, независимую оценку компетенции людей с ограниченными возможностями. Для них будут разработаны особые программы оценивания, учитывающие те или иные их физические особенности.

Большинство вакансий для людей с ограниченными возможностями представляют крупные предприятия, отметили участники нетворкинга. Малые и средние или сознательно идут на штрафы вместо найма инвалидов, или просто не могут найти подходящих сотрудников с присвоенной категорией, хотя по установленной законом квоте им положено иметь таких людей в штате.

При этом существует проблема: для работы особенных сотрудников зачастую выделяют наименее престижные и оплачиваемые должности. А для инвалида выход на такую работу означает потерю надбавки к пенсии, поэтому труд для них теряет экономическую целесообразность. Кроме того, многие люди с инвалидностью, например, диабетики, предпочитают не афишировать свой статус. Это может стать проблемой для работодателя, которого оштрафуют за неисполнение требований по найму инвалидов, хотя фактически такие люди у него трудятся.

Каждый вид нарушения здоровья требует особых мер для содействия в трудоустройстве. Помочь прикованному к постели человеку, слабовидящему или страдающему от ментальных расстройств одними и теми же методами не получится, объяснили эксперты.

Фото: РИА Новости
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"Люди с нарушениями слуха зачастую работают вместе со здоровыми, среди них много водителей, работников сборочных линий, механиков, дорожников, - рассказал вице-президент Всероссийского общества глухих Александр Качергис. - Для нас огромная проблема - дефицит квалифицированных сурдопереводчиков. Они могли бы, например, работать в диспетчерских. Чтобы слабослышащий человек связывался с ними по видеосвязи и они подключались к решению многих жизненных ситуаций. Например, передали вызов в экстренные службы по телефону 112 - глухой человек не может воспользоваться этим сервисом - или помогли бы объяснится с полицейскими, врачами. Мы проводили курсы русского жестового языка в Курской области - так туда пришли, в том числе, несколько десятков священников. Им для проведения обрядов надо было научиться общаться со слабослышащими прихожанами".

Несмотря на все сложности, работа для людей с ограниченными возможностями здоровья есть. Директор по развитию АНО "Технологии возможностей" Виктор Глушков перечислил целую серию кейсов, когда инвалиды успешно вливались в коллективы компаний.

"Зачастую они приходят как тестировщики средств реабилитации, - отметил он. - А потом становятся частью команды. Есть успешные компании, основанные людьми, передвигающимися на колясках, с другими проблемами здоровья. Многие из них занимаются как раз производством товаров, помогающих не вполне здоровым людям вести активный образ жизни".

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