До сентября больше месяца, но родители будущих первоклашек уже начали запасаться тетрадками, ручками и школьной формой впрок. Как понять, что ребенок готов к первому классу? Что должен знать и уметь будущий школьник? Как научиться быстро делать "домашку"? "Российская газета" разбирается вместе с экспертами - председателем Ассоциации классных руководителей Москвы Максимом Иванцовым и педагогом-психологом Городского психолого-педагогического центра Москвы Анастасией Кузнецовой.

Первое - ребенок должен быть готов физически: в первый класс берут ребят, которые достигли возраста шести лет и шести месяцев и не имеют противопоказаний по здоровью. У него должна быть достаточно развита мелкая моторика, он может контролировать свои физиологические потребности и обслуживать себя в элементарной гигиене. К примеру, умеет хорошо пользоваться столовыми приборами: с ложечки в школе детей уже никто кормить не будет.

Второе - это психологическая готовность. Здесь очень много показателей. У ребенка должно быть достаточно развиты внимание, память, мышление, воображение и речь. Он должен уметь вести себя соответствующим образом в разных ситуациях, уметь общаться и дружить со сверстниками, взаимодействовать со взрослыми. А еще - понимать, зачем ему нужно идти в школу…

- Для оценки психологической готовности ребенка к школе в Сети существует огромное количество экспресс-тестов, которые родители могут использовать самостоятельно, - рассказала психолог Анастасия Кузнецова. - Такой мини-скрининг психологического "набора" будущего первоклашки поможет родителям сориентироваться, над чем еще "поработать", чтобы ребенок легко адаптировался к школе.

Ну и третья составляющая успеха первоклашки: предметная готовность. Это умение читать, различать звуки-слоги-слова-предложения, считать и решать элементарные задачи, широта кругозора. То есть знания и умения, на основе которых строится обучение различным предметным областям.

- Можно сказать, что физическая и психологическая готовность для будущего первоклашки - "обязательная программа", а предметная готовность - "произвольная", - замечает Анастасия Кузнецова. - Потому что при сформированности первых двух, третье - дело быстро наживное. А вот если наоборот: ребенок и читает, и считает, и "Онегина" декламирует, и по-английски говорит, но при этом мал, слаб, не умеет общаться со сверстниками и добровольно подчиняться школьным правилам - высок риск сложной адаптации, разочарований, потери интереса к учебе.

А теперь по пунктам.

Будущий первоклассник знает и может назвать:

- фамилию, имя, отчество свое и ближайших взрослых (родители, бабушка, дедушка, воспитатели)

- свой возраст и дату рождения;

- свой домашний адрес;

- страну, город, в котором живет, его основные достопримечательности;

- времена года: их количество, последовательность, основные приметы, месяцы (количество и названия);

- дни недели (количество, названия, последовательность), части суток.

Будущий первоклассник умеет:

- выделять существенные признаки предметов окружающего мира и на их основе классифицировать их по категориям, определять лишний предмет, объяснять выбор;

- различать и правильно называть: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, шар, цилиндр, куб;

- различать и правильно называть цвета цветового спектра;

- владеть карандашом: проводить вертикальные и горизонтальные линии, аккуратно закрашивать, штриховать, не выходя за контур, обводить и копировать образец;

- свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (право - лево, верх - низ и т.д.);

- соотносить количество с числом и цифрой в пределах 10;

- составлять целое из частей (не менее 5-6 частей);

- пересказывать прослушанный или прочитанный рассказ, отвечать на вопросы по содержанию;

- составлять рассказ по картинке, устанавливать последовательность событий по серии из 5-6 сюжетных картин, самостоятельно придумать окончание рассказа;

- запомнить и назвать 7-9 предметов, картинок, слов;

- внимательно слушать инструкцию, повторять и выполнять ее;

- действовать по правилам в игре или задании;

- оценивать свои и чужие поступки с позиции элементарных норм морали (обманул/ сказал правду, обидел/пожалел и т.д.)

- обращаться к взрослым людям на "вы", здороваться, прощаться, говорить "спасибо" и "пожалуйста", обращаться с просьбой и за помощью.

Должен ли ребенок знать слово "надо", и что делать, если до первого класса его этому слову не научили?

- Знать слово "надо", значит, уметь соотносить свои желания с необходимостью и подчинять их определенным обстоятельствам или правилам: хочется смотреть мультики, но надо ложиться спать, хочется продолжать играть, но надо собрать игрушки, хочется выкрикнуть ответ, но нужно поднять руку и дождаться, когда тебя спросят… Суть этого навыка в сознательной регуляции своего поведения в соответствии с нормами, принятыми в обществе, - говорит Анастасия Кузнецова. - В психологии это называется "произвольность", она формируется к семи годам и является одним из ключевых критериев готовности к школе. Если к первому классу ребенок не научился регулировать свое поведение, он будет учиться этому, постоянно сталкиваясь со школьной системой норм и правил. К концу первого класса кроме того, что все ребята научатся считать, читать и писать, они должны будут уметь организовывать свое рабочее место, взаимодействовать с учителем и одноклассниками на уроке, контролировать свою работу, самостоятельно оценивать ее результаты…

Сколько времени должно уходить на домашнюю работу?

- В первом классе нет домашних заданий, - говорит председатель Ассоциации классных руководителей Москвы Максим Иванцов. - Учитель может давать ребятам индивидуальные поручения, направленные на формирование определенных навыков: дописать строчку в тетради, внести отметку в дневник наблюдения за погодой, сделать фото семейной прогулки в парке и так далее. Они носят развивающий и воспитывающий характер и занимают совсем не много времени.

Репетиторы для началки - нормальное явление? Почему родители нанимают репетиров в первом классе?

- Это странное явление, - считает Максим Иванцов. - Если ребенок испытывает трудности в освоении программы, в самой школе есть специалисты и механизмы, которые помогут определить причины этих трудностей и устранить их. В школе есть внеурочная деятельность, кружки, в которых закрепляются знания и умения, развиваются способности. Поэтому репетитор в началке - это скорее дань моде, родительские амбиции и недостаточная информированность о ресурсах школы, чем объективная необходимость.

Чему не надо учить ребенка перед первым классом, чтобы учителю потом не пришлось переучивать?

- Не надо покупать учебники и рабочие тетради для первого класса и "проходить" материал заранее, - уверен педагог. - Есть множество развивающих и обучающих игр для дошкольников, которых вполне достаточно. Любой учитель начальной школы скажет, что для него гораздо важнее, чтобы у первоклашки были развиты речь, мышление и внимание, чем счет до тысячи или беглое чтение без понимания смысла прочитанного.

Лайфхак: как научиться быстро сделать "домашку"

Для домашнего задания в начальной школе важнее не столько ЧТО делать, сколько КАК делать. Здесь необходима синхронность: как в школе - так и дома. Поэтому первое и главное правило - постоянный контакт с классным руководителем. Любой педагог начальной школы четко расставит акценты, что и как нужно делать дома с детьми. В рамках этого алгоритма и нужно действовать, - замечает - считает Максим Иванцов.

Алгоритм выполнения домашнего задания

1. Подготовка рабочего места: родитель организует действия в форме поручений, ребенок выполняет:

открывает электронный дневник,

распечатывает страничку с заданиями, чтобы обозримый перечень задач находился перед глазами;

последовательно достает и готовит учебники и тетради, которые понадобятся, организовывает пространство.

2. Подготовка к выполнению задания: родитель организует действия в форме вопросов, ребенок выполняет:

определяется с первым предметом, ставит учебник на подставку;

смотрит, что задано по предмету, отмечает карандашом в учебнике задания, которые необходимо выполнить;

определяет последовательность выполнения заданий.

3. Выполнение заданий и контроль качества: ребенок контролирует свои действия, родитель задает вопросы на понимание:

ребенок вслух читает задание, родитель уточняет, что нужно сделать;

родитель спрашивает, как выполнить задание, обсуждает способы и последовательность действий;

ребенок выполняет действия, проговаривая их вслух.

Если подобные действия повторяются из раза в раз, алгоритм у ребенка входит в привычку. И из внешнего контроля постепенно формируется самоконтроль.

Проекты, курсы или программы для родителей

Для родителей, которые хотят овладеть специальными знаниями и развить свои психолого-педагогические компетенции в Городском психолого-педагогическом центре при Департаменте образования и науки города Москвы организованы курсы для родителей по изучению основ детской психологии и педагогики, проводятся консультации специалистов Центра по широкому кругу вопросов обучения и воспитания. Информацию о них можно найти на официальном сайте Центра в разделе "Родителям".

А для активных родителей, которые хотят быть в курсе актуальных событий и вопросов системы московского образования, можно рекомендовать еженедельные общегородские онлайн-совещания для родителей, которые проводит Экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы.