Уборочная кампания переместилась в центр России. Аграрии стремительно нагоняют отставание по урожаю зерновых, сложившееся на юге страны из-за засухи. Спрос на российское зерно на мировом рынке высокий, да и цены благоволят. Но экспортеры пока не торопятся с поставками.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уборочная кампания проходит штатно. И прогнозы по урожаю зерновых будут выполнены. Минсельхоз рассчитывает в этом сезоне собрать 122,5 млн тонн зерна. Таким образом, четвертый год подряд Россия соберет больше 120 млн тонн зерна. Засуха на юге, а также в регионах Уральского федерального округа не должна испортить общую картину, считает министр.

По данным "Центра Агроаналитики" при минсельхозе, сейчас уборка уже опережает по площади 2019 год. Но средняя урожайность остается ниже. К 21 июля зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 10,6 млн га, собрано 35,3 млн тонн зерна при урожайности 33,4 центнера с га (минус 3,6 центнера с га к 2019 году). Урожайность в центре превышает прошлогоднюю на 7,9%, в Поволжье - на 74%.

Однако в новом сезоне пока отстают темпы экспорта: по данным "Центра Агроаналитики", с 1 по 19 июля экспорт злаков составил чуть более 1,1 млн тонн, тогда как за тот же период прошлого года мы вывезли 1,95 млн тонн.

Кроме того, хотя на мировом рынке сложились привлекательные цены и спрос на российское зерно высокий, пока цена на нашу пшеницу ниже конкурентов на 2-11 долларов за тонну, говорит руководитель направления растениеводства "Центра Агроаналитики" Рудольф Булавин. А в целом сейчас за тонну российской пшеницы дают 206-207 долларов, тогда как годом ранее - 194-196 долларов. "Внутренние и экспортные цены будут в основном укрепляться по мере завершения уборочной кампании на фоне устойчивого внутреннего и экспортного спроса", - считает Булавин.

Несмотря на засуху, низкие темпы экспорта, нам беспокоиться пока не о чем, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. С прошлого года накоплен запас прочности, позволяющий аграриям не продавать зерно на старте сезона, лишь бы получить хоть какой-то доход. Да и физических объемов зерна пока меньше меньше. Просадку по экспорту компенсируют увеличением поставок из центра, но там урожай еще не собран. А риски от засухи многие аграрии юга и Урала заблаговременно застраховали.

По данным Национального союза агростраховщиков, в регионах, объявивших ЧС, застраховано 1,72 млн га посевов яровых и озимых сельхозкультур (Челябинская область не страховала посевы). Всего с господдержкой застраховано посевов на четверть больше, чем в прошлом году. "Все риски, которые сегодня реализовались в пострадавших регионах, покрываются полисом страхования с господдержкой", - заверяет президент НСА Корней Биждов.