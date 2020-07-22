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22.07.2020 19:01
Рубрика: Власть

Семья напололам

Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Второй кассационный суд общей юрисдикции предписал нижестоящим судам тщательней подходить к разделу имущества при разводах. Суды должны буквально разложить по полочкам кому что принадлежит.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Третья инстанция отменила одно из дел, рассмотренных в столице, и вынесла частное определение. Одна из претензий: имущество разводящихся супругов было поделено формально.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Принимая решение о разделе общего имущества супругов, апелляционная инстанция в нарушение требований ст. 38 Семейного кодекса РФ вместо проведения реального раздела ограничилась признанием права собственности каждого из супругов на 1/2 часть имущества", рассказали во Втором кассационном суде.

Подобные проблемы часто возникают, например, при разделе квартир. Если каждый супруг хозяин в доме только наполовину, а жить под одной крышей они уже не могут, нужно найти какое-то решение. Кто-то остается, кто-то должен уйти и, вероятно, получить компенсацию.

Но в данном деле муж и жена делили доли в уставном капитале двух компаний. Пока мужчина и женщина были семьей, компании были их общими. Проблем с управлением бизнеса не возникало, ведь люди были заодно.

Когда брак распался, в каждой компании суд выделил по половине и отдал каждому из супругов. Теперь и в той и в другой фирме появились два владельца, которые терпеть друг друга не могут. Как в таких условиях вести бизнес и не пойти на дно?

Если имущество, будь-то квартира, дача или завод, невозможно реально разделить, то суд должен решить, кто остается хозяином, а кто уходит, получив денежную или иную компенсацию

"По смыслу действующего семейного законодательства раздел общего имущества супругов представляет собой раздел этого имущества в натуре, когда каждому из супругов передается в собственность определенное имущество, - объяснил Второй кассационный суд. - В случае превышения стоимости переданного имущества причитающейся доли или если раздел конкретных вещей в соответствии с долями невозможен, может быть присуждена компенсация: денежная или иная".

Фото: iStock
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Иными словами, суд должен был не просто разложить акции компаний по стопкам, но разделить фирмы: кому какая часть принадлежит. Если же из компании ничего не выделить, то надо определить, кто остается у руля фирмы, а кто получает компенсацию и уходит.

"Отсутствие реального раздела имущества не только не свидетельствует о разрешении возникшего между супругами спора по существу, но фактически препятствует и существенно затрудняет каждому из них осуществлять правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом; может породить новые споры, в том числе судебные, по осуществлению вышеуказанных правомочий", пояснили в суде третьей инстанции.

Кроме того, само дело тянется слишком долго: более двух с половиной лет. Разводить людей надо быстрее. На это указал кассационный суд в своем частном определении.

Власть Право Семейное право Семейное законодательство

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