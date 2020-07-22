Китай и США должны сотрудничать в противостоянии глобальным вызовам

По его словам, в начале пандемии коронавируса нового типа мир мало знал о новом заболевании. На фоне продолжающегося распространения пандемии Китай совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и учеными разных стран мира развернул научно-исследовательское и научно-техническое сотрудничество, стремясь выявить происхождение вируса, лучше понять пути его передачи.

Дипломат подчеркнул, что территориальный суверенитет, морские права и интересы КНР в Южно-Китайском море имеют прочную историческую и правовую основу, а позиция китайской стороны по территориальному суверенитету непоколебима. Цуй Тянькай отметил, что Китай и страны АСЕАН уже добились значительного прогресса в переговорах по Кодексу поведения в Южно-Китайском море. При отсутствии внешнего вмешательства ситуация в регионе нормализовалась и в целом остается стабильной. Однако печально то, что некоторые страны, особенно Соединенные Штаты, всячески пытаются вмешаться, направляя свои силы в регион и укрепляя военное присутствие. Ирония заключается в том, что сами США не являются участником Конвенции ООН по морскому праву.

Китайский посол подчеркнул, что руководящим принципом Китая в вопросе Специального административного района (САР) Сянган по-прежнему является "одно государство, два строя". Закон о защите национальной безопасности в САР Сянган нацелен на отстаивание и совершенствование этого принципа, обеспечение большей стабильности Сянгана, защиты безопасности его жителей и иностранных инвестиций.

Цуй Тянькай также отметил, что Китай и США, как мировые державы, несущие большую ответственность перед своими народами и всем миром, при разработке собственной политики должны в полной мере осознавать общие интересы в решении растущих глобальных проблем.