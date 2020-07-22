Китай и США должны сотрудничать в противостоянии глобальным вызовам

Новости

В ОПРФ создан координационный совет по контролю за голосованием 12:23
Число иностранных туристов в Болгарии сократится на 80 процентов 12:22
Мишустин проведет совещание по ЖКХ 12:20
На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек 12:17
В Подмосковье у мажора угнали Lexus с миллионами 12:16
В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей 12:16
За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов 12:15
На жителей подмосковной деревни напала бешеная волчица 12:14
В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота 12:13
СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро 12:12
Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений 12:09
Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве 12:04
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры 12:03
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19 12:02
В Череповце ликвидируют "кладбище кораблей" на берегу реки Шексны 11:59
В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет 11:58
Путин заявил о популярности бокса в России 11:55
Анастасия Ракова открыла музей профессионального образования в Москве 11:49
В Москве невесту убили накануне свадьбы 11:46
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии 11:42
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 11:41
Вышел первый выпуск новостей с цифровой ведущей Еленой 11:38
США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне 11:29
Мишустин рассказал, как дети пойдут в школу в этом году 11:25
Летний кинотеатр Garage Screen открывается мировыми кинохитами 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 12:17

Китай и США должны сотрудничать в противостоянии глобальным вызовам

Китай и США должны находить общие интересы, развивать сотрудничество на благо народов двух стран и международного сообщества, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай в минувшее воскресенье в интервью CNN, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

По его словам, в начале пандемии коронавируса нового типа мир мало знал о новом заболевании. На фоне продолжающегося распространения пандемии Китай совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и учеными разных стран мира развернул научно-исследовательское и научно-техническое сотрудничество, стремясь выявить происхождение вируса, лучше понять пути его передачи.

Дипломат подчеркнул, что территориальный суверенитет, морские права и интересы КНР в Южно-Китайском море имеют прочную историческую и правовую основу, а позиция китайской стороны по территориальному суверенитету непоколебима. Цуй Тянькай отметил, что Китай и страны АСЕАН уже добились значительного прогресса в переговорах по Кодексу поведения в Южно-Китайском море. При отсутствии внешнего вмешательства ситуация в регионе нормализовалась и в целом остается стабильной. Однако печально то, что некоторые страны, особенно Соединенные Штаты, всячески пытаются вмешаться, направляя свои силы в регион и укрепляя военное присутствие. Ирония заключается в том, что сами США не являются участником Конвенции ООН по морскому праву.

Китайский посол подчеркнул, что руководящим принципом Китая в вопросе Специального административного района (САР) Сянган по-прежнему является "одно государство, два строя". Закон о защите национальной безопасности в САР Сянган нацелен на отстаивание и совершенствование этого принципа, обеспечение большей стабильности Сянгана, защиты безопасности его жителей и иностранных инвестиций.

Цуй Тянькай также отметил, что Китай и США, как мировые державы, несущие большую ответственность перед своими народами и всем миром, при разработке собственной политики должны в полной мере осознавать общие интересы в решении растущих глобальных проблем.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом