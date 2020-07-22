Китай может закрыть консульство США в Ухане

В ответ на требование властей США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне китайская сторона не исключила, что пойдет на ответный шаг. Возможно, в ближайшее время американцев ждет закрытие консульства в Ухане - административном центре провинции Хубэй, к которому по известным причинам приковано пристальное внимание Вашингтона.

О том, что зеркальная мера может коснуться именно консульства США в Ухане, сообщает Reuters со ссылкой на "лицо, очень близко знакомое с ситуацией". Американская дипмиссия в Пекине эту информацию никак не комментирует. Ранее власти США потребовали от китайской стороны покинуть консульское учреждение в Хьюстоне - по данным китайских СМИ, в течение 72 часов.

Минюст США также обвинили двух граждан КНР во взломе данных, связанных с разработкой вакцины от COVID-19. Накануне на территории генконсульства КНР в Хьюстоне было замечено возгорание. Американские журналисты предположили, что там сжигались некие документы, но китайская сторона воздержалась от комментариев. В МИД Китая заверили, что пока консульство открылось в штатном режиме.