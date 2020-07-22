В среду состоялся последний 30-й тур российской Премьер-лиги (РПЛ). По его итогам "бронзу" завоевал "Краснодар", который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА остался на четвертом месте, гарантирующем участие в Лиге Европы, начиная с группового этапа. А вот замкнувший топ-5 "Ростов" начнет свой путь во втором по рангу еврокубке через сито отбора.

Из-за перерыва на коронавирус чемпионат-2019/2020 в главном дивизионе растянулся аж до конца июля, то есть почти на весь год. Основная интрига к этому моменту умерла: "Зенит" оформил чемпионский титул за четыре тура до финиша. Судьба второго места, которое, как и первое, дает прямую путевку в Лигу чемпионов, решилась в прошлом туре: "серебро" у "Локомотива". А дальше в еврокубковой зоне (первые пять мест) до сегодняшнего дня была неопределенность.

На третье место претендовали "Краснодар" и ЦСКА. Причем "быки", как еще называют краснодарцев, находились в более выгодном положении. Чтобы взять бронзовые медали команде Мурада Мусаева было достаточно обыграть на своем поле грозненский "Ахмат". Матч складывался для хозяев нелегко. Лишь под занавес первого тайма краснодарцам удалось открыть счет. Буквально тут же "Ахмат" отыгрался, но после консультаций с ВАР арбитр матча Владислав Безбородов красивейший гол Роши не засчитал, зафиксировав офсайд. Получив психологическое преимущество, после перерыва "Краснодар" разорвал соперника - 4:0. Любопытно, что это всего лишь третья победа нынешнего бронзового призера в восьми матчах после возобновления сезона.

В параллельной встрече (все игры 30-го тура начались в одно время) ЦСКА обыграл "Тамбов" - 2:0, но эта победа дала армейцам лишь моральное удовлетворение. "Ростов", который мог потеснить ЦСКА, уступил дома "Зениту" - 1:2.

Еще одна интрига была скорее имиджевого, нежели турнирного характера. При определенном раскладе московский "Спартак" мог опуститься на антирекордную для себя 11-ю строчку. До сих пор худшим результатом "красно-белых" в чемпионатах России было десятое место в 2003 году. До этого все-таки не дошло: спартаковцы одолели в гостях "Рубин" - 2:1 и финишировали седьмыми.

"Краснодар" выиграл всего три матча из восьми после возобновления сезона, но сумел удержаться в тройке лучших

Кроме того, определились обе команды, которые по итогам завершившегося сезона покинут элиту. Это "Оренбург" и "Крылья Советов". С "Оренбургом" все было ясно уже давно, но команда боролась до конца и на выезде победила московских динамовцев - 1:0. А вот участь "Крыльев" до среды оставалась неясной. Правда, решалась она не на поле, а в кабинетах. Спастись своими силами у самарцев не было шанса, даже несмотря на техническую победу над "Сочи", отказавшимся играть из-за коронавирусной эпидемии в клубе. Надежду "Крыльям Советов" подарили "Химки", которые в досрочно завершенном сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по силе дивизиона, стали вторыми и завоевали право играть в элите. Однако из-за проблем с финансированием подмосковная команда оказалась в подвешенном состоянии. До последнего момента из стана химчан поступали сплошь противоречивые новости. Не исключено, что дело сдвинулось с мертвой точки после выхода подопечных Сергея Юрана в финал Кубка России. "Мы все обговорили и приняли для себя сложное решение. "Химки" идут в Премьер-лигу, - заявил накануне министр спорта Московской области Роман Терюшков. - Бюджет есть. Сумму оглашать не буду, но ее хватит".

Вместе с "Химками" в РПЛ вышел волгоградский "Ротор". А "Крылья" потеряли прописку в элите уже в третий раз за последние шесть лет.

Статистика

"Ростов" - "Зенит" - 1:2. Гол: Зайдутдинов, 18 - Ригони, 72; Азмун, 75.

"Краснодар" - "Ахмат" - 4:0. Берг, 43, 62; Кабелла 54; Вандерсон, 58.

ЦСКА - "Тамбов" - 2:0. Гол: Щенников, 26; Обляков, 79.

"Динамо" - "Оренбург" - 0:1. Гол: Фамейех, 29.

"Рубин" - "Спартак" - 1:2. Голы: Игнатьев, 45 (пен) - Бакаев, 40 (пен), Ларссон, 71 (пен).

"Уфа" - "Арсенал" - 0:0

"Урал" - "Локомотив" - 0:1. Гол: Ан. Миранчук.

Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоялся. Сочинцам будет присуждено техническое поражение.