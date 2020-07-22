Лоты русского искусства на Christie's принесли больше 4 миллионов долларов

Выручка онлайн-торгов произведениями русского искусства на аукционах Christie's превысила четыре миллиона долларов. Картины и предметы декоративно-прикладного искусства коллекционеры выбирали с 1 по 21 июля. Результаты аукциона уже доступны на сайте Christie's.

"Полотно Абрама Архипова "Крестьянская девушка" и картина Веры Рохлиной "Вид Тифлиса" стали топ-лотам состоявшихся торгов. Каждая из работ ушла за 320 тысяч долларов. Самым дорогим из проданных на онлайн-торгах произведений русского декоративно-прикладного искусства стала блюдо Государственного фарфорового завода с Петрограде с агитационным рисунком. С молотка оно ушло за 190 тысяч долларов - сумму, почти в четыре раза превысившую оценочную стоимость", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Торги произведениями русского искусства на Christie's проходят дважды в год: в мае - июне и в ноябре - декабре. Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат таких аукционов, переведя их в безопасный онлайн-режим.