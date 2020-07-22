Новости

Убытки United Airlines из-за COVID-19 превысили 1,5 миллиарда долларов 02:57
Житель Ирландии выиграл в лотерею больше 49 миллионов евро 02:55
Лоты русского искусства на Christie's принесли больше 4 миллионов долларов 02:01
Трамп не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 в США 01:47
Против луцкого террориста завели два уголовных дела 00:31
В Святую Софию на первый намаз пригласили глав государств 00:21
Иран пообещал нанести "ответный удар по американцам" за Сулеймани 21.07.2020
Задержаны сообщники террориста из Луцка 21.07.2020
В Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом 21.07.2020
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога 21.07.2020
Актер из "Перекрестков судьбы" Андрей Сиротин умер в 34 года 21.07.2020
"Тамбов" сохранил место в РПЛ после технического поражения "Сочи" 21.07.2020
Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России 21.07.2020
Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна 21.07.2020
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн 21.07.2020
Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы 21.07.2020
В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей 21.07.2020
В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19 21.07.2020
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 21.07.2020
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 21.07.2020
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 21.07.2020
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 21.07.2020
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 21.07.2020
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 21.07.2020
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 21.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 02:01
Рубрика: В мире

Лоты русского искусства на Christie's принесли больше 4 миллионов долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выручка онлайн-торгов произведениями русского искусства на аукционах Christie's превысила четыре миллиона долларов. Картины и предметы декоративно-прикладного искусства коллекционеры выбирали с 1 по 21 июля. Результаты аукциона уже доступны на сайте Christie's.

Фото: twitter.com/collectSPACE
На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов

"Полотно Абрама Архипова "Крестьянская девушка" и картина Веры Рохлиной "Вид Тифлиса" стали топ-лотам состоявшихся торгов. Каждая из работ ушла за 320 тысяч долларов. Самым дорогим из проданных на онлайн-торгах произведений русского декоративно-прикладного искусства стала блюдо Государственного фарфорового завода с Петрограде с агитационным рисунком. С молотка оно ушло за 190 тысяч долларов - сумму, почти в четыре раза превысившую оценочную стоимость", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Торги произведениями русского искусства на Christie's проходят дважды в год: в мае - июне и в ноябре - декабре. Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат таких аукционов, переведя их в безопасный онлайн-режим.

В мире В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Луцкий террорист задержан силовиками
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Инфекционист ФМБА: Повторной вспышки коронавируса уже не будет
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики