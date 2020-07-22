Магазины начали продавать маркированную парфюмерию

С 1 октября в России станет обязательной маркировка парфюмерной продукции. Импортеры и производители уже приступили к работе: они начали поставки в магазины духов и туалетной воды с маркировкой.

Об этом сообщил руководитель товарной группы "Парфюмерия и бытовая электроника" оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов в ходе онлайн-вебинара.

На упаковку или этикетку с парфюмом наносятся коды Data Matrix. Считать их покупатели могут самостоятельно, отсканировав код при помощи смартфона. Для этого нужно скачать приложение "Честный знак" - в нем содержатся все сведения о товаре, включая данные о дате, месте изготовления, наименовании производителя.

То есть, по сути, удостовериться, не являются ли духи подделкой. Понять это можно, если после сканирования приложение покажет, что информации о флаконе с парфюмом по такому коду не найдено.

"1 октября не наступило, но импортеры и производители в Российской Федерации уже начинают маркировать товар, чтобы на рынок товар уже поступал маркированный. Тем самым уменьшается объем немаркированной продукции, которая поступает в розницу", - сообщил Парфенов.

Флаконы духов, которые представлены на полках магазинов в качестве тестеров, оснащаются специальными наклейками и выводятся из оборота, если были ранее промаркированы. Информация об этом заносится в систему цифровой маркировки "Честный знак".

Сегодня в ней зарегистрировано более 4,5 тыс. участников оборота. Еженедельно прибавляется от 80 до 150 новых производителей и импортеров. Продать остатки немаркированной продукции, которая произведена или ввезена в Россию до 1 октября 2020 года, им необходимо до 1 октября 2021 года.