"Матч ТВ" проведет перекличку матчей 30-го тура РПЛ

22 июля пройдут семь матчей заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу, который из-за пандемии коронавируса продолжался более года.

Все матчи заключительного тура, за исключением отменной игры между "Крыльями Советов" и "Сочи", начнутся в 19:00.

Канал "Матч ТВ" в прямом эфире проведет перекличку между 7 стадионами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Казани, Уфе, Екатеринбурге, где и пройдут игры.

В чемпионате осталось всего одна крупная интрига: кто займет третье место и получит путевку в Лигу чемпионов. В настоящий момент на виртуальной "бронзовой" позиции находится "Краснодар", опережающий на 2 очка ЦСКА. Южане в среду примут на своем поле грозненский "Ахмат", а армейцы сыграют дома с "Тамбовом". Этим двум встречам будет уделено основное внимание.

По окончании игр в 21:10 мск в эфир "Матч ТВ" выйдет программа "После футбола с Георгием Черданцевым", в которой будут подведены итоги не только 30-го тура, но и всего чемпионата России.