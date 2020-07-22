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22.07.2020 15:22
Рубрика: Общество

В Швейцарии раскопали 1000-летнюю матрицу

Текст: Денис Передельский
Фото: Archaeological Service of Grisons Фото: Archaeological Service of Grisons
Фото: Archaeological Service of Grisons

В Швейцарии при проведении археологических раскопок в кантоне Гризон исследователи обнаружили остатки ювелирной мастерской, а также крайне редкую форму, которая использовалась для изготовления украшений и религиозных символов.

Как сообщает The History Blog, находки были сделаны в городе Кур, который является административным центром кантона Гризон. Археологи обнаружили свидетельства того, что в средние века здесь располагался развитый ремесленный район.

Фото: Mauricio Marat / INAH
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Вероятно, тут работало немало ювелиров. Одной из самых значимых находок стала каменная форма. Подобные предметы использовались для изготовления ювелирных изделий и религиозных предметов. Это чрезвычайно редкая находка, а в кантоне Гризон - первая в своем роде. Ранее подобные формы на территории Швейцарии археологи находили лишь в Берне, Базеле и Винтертуре.

Артефакт сохранился фрагментарно. Он был почти правильной квадратной формы размером 9х8,3 сантиметра. Его толщина составляет три сантиметра. На одной из сторон имеются две матрицы христианской иконографии. Они были предназначены для изготовления распятия и круга с крестиком в центре.

Ученые предположили, что эти изделия затем использовались при изготовлении подвесок, пряжек и медальонов. Кроме того, форма содержит небольшую матрицу для изготовления маленьких колец. Возможно, с ее помощью изготавливали кольца для сережек.

На другой стороне формы также имеются матрицы. Одна из них повторяет упомянутый выше шаблон - круг с крестиком в центре. Еще две матрицы использовались для изготовления фигурки орла и кольца для броши. Редкий артефакт датируется IX-XI веками нашей эры, то есть его возраст составляет около 1000 лет.

Он был раскопан в районе бывшей тюрьмы Сеннхоф. Предыдущие полевые работы в этом месте проводились в 1984 и 1990 годах. Тогда здесь были обнаружены остатки поселений и гробницы. Новые находки подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о том, что данный район был постоянно заселен с конца бронзового века и до настоящего времени. Похоже, это был развитый ремесленный средневековый город.

Что касается других находок, то археологи обнаружили шлак, фрагменты стекла, проволоку из различных цветных металлов, фрагменты инструментов и костей животных, в основном лошадей. Вероятно, это были отходы производства и сырье для резчиков.

Город Кур считается одним из старейших поселений в Швейцарии. Он процветал во второй половине X века благодаря своему выгодному географическому расположению - у слияния нескольких альпийских торговых путей и реки Рейн. Видимо, местные ювелиры имели доступ ко многим рынкам.

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