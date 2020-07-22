МИД РФ: США пытаются развернуть НАТО в сторону соперничества с КНР

По его словам, США объявили Коммунистическую партию Китая своим противником и теперь пытаются навязать эту позицию своим союзникам по НАТО. В итоге складывается ситуация, схожая с тем, что было во времена "холодной войны". "Видимо, только так альянс чувствует себя комфортно", - отметил Грушко.

При этом альянс продолжает действовать и против России. "Очевидно, что вновь главным предназначением НАТО объявлена нейтрализация угрозы с востока, то есть НАТО должна консолидироваться вокруг российской угрозы", - заявил дипломат, напомнив о размещении новых контингентов на территории стран-участниц вблизи российских границ.

По его словам, это идет вразрез с основополагающими актами Россия - НАТО. В ответ на эту передислокацию войск Москва готова предпринять шаги по укреплению западной границы.

"Если потребуются какие-то усиления, то, разумеется, соответствующие шаги будут сделаны", - отметил замминистра. При этом Грушко подчеркнул, что возможные ответы России на действия альянса будут эффективными и менее затратными.

Дипломат обратил внимание, что деэскалация России с НАТО в Восточной Европе возможна только при восстановлении рабочих контактов по военной линии. "Надо обязательно подключать профессионалов" - подчеркнул он. Тем более, что уже есть решения.

"Россия предлагает отодвинуть районы крупных учений от зоны соприкосновений, но никакой внятной реакции на эти наши предложения мы не получили", - отметил дипломат. Что касается возвращения постоянного представителя России при НАТО, то, по словам замглавы МИД РФ, это "абсолютно второстепенный вопрос".

"Мы не выходили из диалога с НАТО. Наши представители там работают, есть общение со всеми делегациями и структурами НАТО", - пояснил Грушко. Правда, все практическое сотрудничество Совета Россия - НАТО свернуто, не осуществляется ни одного проекта, и "нет никаких признаков того, что НАТО будет готова возобновить сотрудничество с нами даже в тех областях, где это отвечает интересам всех".