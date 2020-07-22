Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.

Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19. В этой ситуации поставщики автомобильного топлива из других стран, где его стоимость зависит от котировок нефти, на российском рынке получали ценовое преимущество перед отечественными производителями. В России в сфере налогообложения нефтепереработке действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС, как вверх, так и вниз, и удерживающий их на стабильном уровне.

Конечный потребитель мог от этого пострадать в момент восстановления спроса. Импорт сократился бы естественным образом по мере роста цен, а российским НПЗ был бы нанесен серьезный экономический ущерб, из-за чего они могли бы не успеть восстановить свои мощности одновременно с ростом внутреннего спроса. Это могло бы привести к возникновению дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке.

"Наша задача была не только сохранить приемлемую цену на АЗС, но и перерабатывающий потенциал, чтобы перерабатывать было выгодно", - отметил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, выступая 17 июля на пресс-конференции, посвященной о текущей ситуации на топливном рынке.

Сейчас положение выправилось, уже в июне суточное производство моторного топлива стабильно превышало растущий спрос. По данным Минэнерго, в июне отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок выросла на 38,6% по сравнению с маем до 2,8 млн тонн, а отгрузка дизельного топлива - на 20,9% до 3,1 млн тонн. А в июле, за первые пять дней месяца, накопленное производство бензина составило 539,1 тыс. тонн, что на 24,3 тыс. тонн (4,7%) больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Кроме того с начала июля наметилась тенденция к снижению оптовых цен. Было принято решение об увеличении нормативов продаж топлива через биржу для нефтеперерабатывающих компаний - от 11% для бензина и 7,5% для дизельного топлива. В конце июня стоимость бензина АИ-95 превышала отметку в 62 тыс. рублей за тонну, но сейчас эта марка торгуется на бирже по цене около 54 тыс. рублей за тонну, а марка АИ-92 - 50 тыс. рублей за тонну.

Восстановления спроса на нефть и нефтепродукты, а также стабилизация внутреннего рынка топлива позволяет досрочно снять ограничения на импорт топлива. Запрет будет снят со дня подписания постановления председателем правительства.