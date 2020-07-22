Минэнерго предложило досрочно снять запрет на импорт в Россию бензина, дизтоплива и авиационного керосина. Проект постановления об этом отправлен в правительство. Сразу после его подписания запрет будет снят.

Введенный со 2 июня до 1 октября запрет был вызван снижением спроса и падением цен на топливо на мировом рынке из-за пандемии. Поставщики из стран, в которых стоимость топлива зависит от котировок нефти, получали на российском рынке ценовое преимущество перед отечественными производителями. В России в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне.

Конечный потребитель мог от этого пострадать в момент восстановления спроса. Импорт сократился бы по мере роста цен, а НПЗ был бы нанесен серьезный ущерб, из-за которого они могли не успеть восстановить свои мощности одновременно с ростом спроса. Это привело бы к дефициту бензина и дизтоплива на внутреннем рынке.

Но уже в июне производство моторного топлива в России стабильно превышало растущий спрос, а цены в Европе и Азии превысили внутрироссийские. В конце июня стоимость бензина АИ-95 превышала отметку в 62 тыс. рублей за тонну, но сейчас эта марка торгуется на бирже по цене около 54 тыс. рублей за тонну.