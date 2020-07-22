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22.07.2020 14:57
Рубрика: Власть

Минобороны РФ направило в Киргизию шесть медицинских бригад

Текст: Юрий Гаврилов

В среду на нашу авиабазу в киргизском Канте прилетел военно-транспортный самолет Ил-76. Он доставил в южную республику медицинское оборудование и армейских врачей, которые окажут местным коллегам помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: из личного архива Веры Галушко
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В Минобороны РФ сообщили, что в шесть медицинских бригад, в том числе, входят военные реаниматологи и инфекционисты. Их задача - оказать консультативную и практическую поддержку киргизским врачам. Кроме того, наши военные займутся организацией профилактических и дезинфекционных мероприятий, которые остановят распространение в республике COVID-19.

Всего специальный армейский борт доставил в Киргизию два десятка российских военных медиков и специальное врачебное оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, лекарства и средства индивидуальной защиты. Уже известно, что наши медики будут работать в двух военных госпиталях. Четыре бригады направят в Бишкек, еще две - в Ош. Их помощь очень нужна жителям Киргизии. Ведь, по последним данным, в стране зарегистрировано более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше тысячи ста заболевших скончались. Для сравнительно небольшой республики это настоящая трагедия.

Напомним, что ранее Россия безвозмездно передала Киргизии, где из-за пандемии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, десятки тысяч тест-систем для проведения анализа на коронавирус.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье В мире экс-СССР Киргизия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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