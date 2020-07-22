Минобрнауки готово пересмотреть правила поведения защит диссертаций

Министерство науки и высшего образования планирует подготовить документ, закрепляющий право аспирантов на дистанционную защиту кандидатских. Об этом заявил в среду глава ведомства Валерий Фальков во время встречи с молодыми учеными.

- Ситуация с коронавирусом четко показала: в части защит диссертаций надо многое менять, - сказал министр, отвечая на вопрос ученых из Сахалинского госуниверситета. Там проблема защит стоит остро не только сейчас, в период пандемии, но и в "мирное время".

- Ученым из отдаленных регионов России достаточно сложно организовывать защиты диссертаций: диссоветы часто сборные, люди едут из разных городов, что достаточно затратно, - поделилась Валентина Бреднева, доцент СахГУ.

Валерий Фальков упомянул, что на период пандемии действует постановление правительства, которое дает послабления для защит. Есть и приказ Минобрнауки № 734 об особенностях удаленной работы диссоветов. Там прописано, кто может присутствовать на защитах дистанционно, какие требования к техническим условиям. Но все это пока рассчитано на период пандемии.

По мнению Валерия Фалькова, защиту диссертаций нужно сделать более удобной и в "постковидный" период.

- Впервые мы готовы выйти с такой инициативой и ходатайствовать перед правительством, чтобы и для постковидного периода были закреплены другие правила работы диссоветов, - отметил глава Минобрнауки.

Кроме того, Валерий Фальков считает, что состав сегодняшних диссертационных советов великоват. "Нам нужно повысить требования к членам диссоветов и сделать их покомпактнее. Сейчас стандартный диссовет- это 20 человек. Думаю, хватит и 12", - предложил министр.