Премьер: Миф об огромном количестве проверок бизнеса рушится

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что представление об огромном количестве проверок бизнеса уходит в прошлое.

"Миф, связанный с каким-то огромным количеством налоговых проверок, он давно уже, наверное, рушится. Потому что по количеству проверок выездных мы, наверное, меньше всех в мире проверяем на одного налогоплательщика", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе отчета правительства.

По словам премьера, в России "из примерно тысячи налогоплательщиков проверяются два, а из малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч".

Глава кабмина напомнил, что из-за пандемии коронавируса был введен мораторий на налоговые и таможенные проверки до 30 июня, а для всех остальных контролирующих органов - до 31 декабря. Мишустин также уточнил, что налоговые органы проводят проверку, если обнаруживается участие налогоплательщиков в незаконных схемах.

"Очень важно, чтобы у нас регуляторы и контрольные органы переходили на рискориентированный подход, когда мы можем публично объясниться, почему пришли и на каком основании идет проверка", - подчеркнул Михаил Мишустин.