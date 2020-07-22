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22.07.2020 13:34
Рубрика: Экономика

Премьер: Миф об огромном количестве проверок бизнеса рушится

Текст: Галина Мисливская
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что представление об огромном количестве проверок бизнеса уходит в прошлое.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"Миф, связанный с каким-то огромным количеством налоговых проверок, он давно уже, наверное, рушится. Потому что по количеству проверок выездных мы, наверное, меньше всех в мире проверяем на одного налогоплательщика", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе отчета правительства.

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По словам премьера, в России "из примерно тысячи налогоплательщиков проверяются два, а из малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч".

Глава кабмина напомнил, что из-за пандемии коронавируса был введен мораторий на налоговые и таможенные проверки до 30 июня, а для всех остальных контролирующих органов - до 31 декабря. Мишустин также уточнил, что налоговые органы проводят проверку, если обнаруживается участие налогоплательщиков в незаконных схемах.

"Очень важно, чтобы у нас регуляторы и контрольные органы переходили на рискориентированный подход, когда мы можем публично объясниться, почему пришли и на каком основании идет проверка", - подчеркнул Михаил Мишустин.

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