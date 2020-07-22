Мишустин назвал главную цель работы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме назвал главной целью кабмина повышение качества жизни каждого человека в стране.

"Сегодня я впервые выступаю в Государственной думе с отчетом об итогах работы правительства. Оно было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию и по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу", - начал выступление премьер.

На их основе и была сформулирована главная цель кабинета министров, отметил он.

"Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит - достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал Мишустин.