Мишустин назвал вероятный срок появления вакцины от коронавируса

Четыре вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, по двум идут испытания, есть основания считать, что уже осенью появится надежная отечественная вакцина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", - сказал премьер-министр.

"Этим занимается министерство образования и науки, этим занимается Минздрав, этим занимается ФМБА, Роспотребнадзор - в данный момент 17 научных организаций. Более 26 видов вакцины", - заметил Мишустин.

"Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии", - сообщил глава правительства. Это Центр Гамалеи и Минобороны, уточнил он. "Вектор" и "НИИ вакцин и сывороток" готовятся к началу испытаний.