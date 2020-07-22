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22.07.2020 11:54
Рубрика: Власть

Мишустин назвал вероятный срок появления вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Четыре вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, по двум идут испытания, есть основания считать, что уже осенью появится надежная отечественная вакцина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", - сказал премьер-министр.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Этим занимается министерство образования и науки, этим занимается Минздрав, этим занимается ФМБА, Роспотребнадзор - в данный момент 17 научных организаций. Более 26 видов вакцины", - заметил Мишустин.

"Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии", - сообщил глава правительства. Это Центр Гамалеи и Минобороны, уточнил он. "Вектор" и "НИИ вакцин и сывороток" готовятся к началу испытаний.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Пандемия коронавируса COVID-19

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