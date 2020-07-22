Мишустин озвучил базовые ценности правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме озвучил пять базовых ценностей для кабмина, подчеркнув, что результат работы должен быть важнее процедур.
"Мы начали свою работу, исходя из пяти базовых ценностей", - отметил он и перечислил их.
- Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей.
- Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия.
- Подавать пример этичного поведения.
- Работать командой, невзирая на ведомственные границы.
- Результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов.
Михаил Мишустин отметил, что правительство ведет свою работу, опираясь на эти ценности.