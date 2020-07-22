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22.07.2020 12:20
Рубрика: Экономика

Мишустин проведет совещание по ЖКХ

Текст: Кира Латухина

Правительство изучит опыт регионов по субсидиям ЖКХ для граждан с низкими доходами, и премьер-министр проведет совещание с профильным вице-премьером на эту тему.

Фото: iStock
Cколько можно сэкономить на оплате ЖКХ при отключении горячей воды

Одной из важнейших поправок к Конституции стала гарантия адресной соцподдержки, но из-за эпидемии доходы граждан снизились, выросло число безработных, которые не могут оплатить ЖКХ, что негативно сказывается на отрасли, сказала депутат Галина Хованская, задавая вопрос главе правительства после его отчета в Госдуме.

Семьи с низкими дохода получают субсидию из регионального бюджета на оплату ЖКУ, напомнил Михаил Мишустин. "И там учитывается материальное положение семьи, такой показатель, как региональный стандарт", - добавил он.

Нужно изучать опыт регионов, посмотреть лучшие практики и адаптировать по всей стране, считает премьер-министр.

Мишустин также сообщил, что проведет с курирующим тему вице-премьером совещание в правительстве.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Реформа ЖКХ

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