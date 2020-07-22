Мишустин рассказал, как дети пойдут в школу в этом году

Правительство и регионы готовятся к тому, чтобы 1 сентября, как выразился премьер-министр Михаил Мишустин, по-человечески отправить детей в школы. В ходе отчета в Госдуме он поблагодарил всех учителей страны, которые в непростых условиях пандемии коронавируса, в том числе дистанционных, продолжали обучение.

"Мы успели до конца довести учебный год и на сегодняшний день готовимся к 1 сентября", - сказал Мишустин.

Решения будут приниматься по каждому конкретному региону 20 августа в зависимости от складывающейся там эпидемиологической ситуации, отвечают за это губернаторы и главные санитарные врачи субъектов Федерации.

- Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим своих детишек в школу, - заключил премьер, отвечая на вопросы депутатов.