Мишустин рассказал о совете Жириновского не отвечать "нет" депутатам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос от представителя фракции ЛДПР, рассказал о рекомендации лидера партии Владимира Жириновского не говорить "нет" депутатам во время отчета в нижней палате парламента.

Премьера спросили об отмене режима единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

"Вы знаете, во время подготовки к отчету в свое время Владимир Вольфович Жириновский мне посоветовал не говорить "нет" ни на один из заданных вопросов. Поэтому я начну издалека", - сказал в ответ Мишустин.