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22.07.2020 10:48
Рубрика: Власть

Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран

Текст: Татьяна Замахина
Теперь уверенно можно сказать, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран. Однако нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.

- Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране - в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран, - сказал Мишустин депутатам .

Он напомнил, что власти РФ в ситуации с коронавирусом действовали на опережение - когда еще ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране не было. Так, Россия едва ли не первой в мире ограничила перемещение граждан через границы. "Чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших", - объяснил глава правительства.

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Он добавил, что был проведен аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медицинского оборудования во всех регионах.

- Большую работу проделала рабочая группа Госсовета. Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией, - отметил Мишустин. - Ситуация потребовала от нас дополнительно выделить 170 миллиардов рублей на закупку медоборудования и перепрофилирование коечного фонда страны. В рекордный срок было развернуто более ста восьмидесяти тысяч инфекционных коек. Закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты.

Фото: iStock
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Все это, по его словам, позволило избежать коллапса, который все наблюдали за рубежом: такого, как был в Италии, Испании или США. С первых дней в борьбу с этим заболеванием вступили эпидемиологи, ученые и врачи. В итоге российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины.

Меры помогли спасти тысячи жизней. Решения были правильными, резюмировал глава камбина.

Однако главные герои - врачи, медсестры, специалисты санитарной службы, водители скорой помощи, а также волонтеры, которые помогали медикам, уверен Мишустин. Они буквально жили в больницах, месяцами не видели семьи.

Коронавирус, констатировал также он, помешал рывку в экономике, для которого были хорошие предпосылки, о чем указывал объем накопленных резервов, низкая инфляция и безработица.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Пандемия коронавируса COVID-19

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