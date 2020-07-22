Мишустин заявил о планах развития микроэлектроники

В ближайшие два года в развитие микроэлектроники будет вложено 142 млрд рублей, заявил, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин.

"Кроме того, что мы приняли стратегические документы, мы предусмотрели в ближайшие два года инфраструктурные инвестиции в размере 142 млрд рублей​​​. Общие инвестиции до 2024 года, связанные с микроэлектроникой, составят примерно 266 млрд рублей", - сообщил председатель правительства.

В начале года была утверждена стратегия развития электронной промышленности, предусматривающая рост объемов выпуска электроники к 2030 году в 2,5 раза, экспорта - в 2,7 раза. К 2030 году российская электронная продукция должна занимать не менее 59 процентов внутреннего рынка.

Тем более, что интеллектуальный потенциал разработчиков на высочайшем уровне, сохранились и дизайн-центры, которые занимаются разработкой чипов. Именно на это направлены изменения в налоговом маневре, чтобы такие компании получили льготы и "не убегали на Запад", пояснил Мишустин.