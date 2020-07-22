Мишустин заявил о планах удвоить спрос на отечественные IT-сервисы

Правительство намерено в два раза повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме после отчета о работе правительства.

"Мы серьезно планируем в 1,5 раза увеличить количество занятых в IT-секторе", - заявил глава правительства.

"Мы собираемся в два раза повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, и создать условия для появления около тысячи новых российских стартапов. Вот на это мы ориентируемся", - пояснил премьер-министр.