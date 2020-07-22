Мишутин назвал цель внедрения искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни даст России возможность опережающего развития. А государство должно стать в ряде отраслей цифровой платформой. Об этом заявил, отвечая на вопросы в Госдуме, премьер-миниcтр Михаил Мишустин.

"Государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой, но не для сбора каких-то данных, а для эффективного взаимодействия с людьми, для решения их задач, минимизируя любое общение государства с человеком", - заявил Мишустин.

"Искусственный интеллект на сегодня - это очень серьезный драйвер таких элементов. Внедрение искусственного интеллекта в такие сферы, как медицина, финансы и прочее, на сегодняшний день даст нам возможность опережающего развития страны", - считает премьер-министр.

Очень важным назвал Мишустин "регуляторные песочницы", потому что невозможно будет правоприменять такие режимы, не исследовав их и не сделав эксперимента.