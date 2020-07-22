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22.07.2020 15:12
Рубрика: Общество

Мурашко: Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе

Текст: Ирина Невинная
Регистрация первой вакцины от коронавируса, разработанной в России, может произойти в первой-второй декаде августа. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Думаю, первая регистрация будет где-то в августе, первая - начало второй декады", - сказал Мурашко журналистам во время рабочего визита в Екатеринбург.

Министр еще раз подтвердил, что клинические испытания вакцины центра им. Гамалеи, которые проводились в Сеченовском университете и госпитале Бурденко, прошли успешно и показали "хорошие результаты". Ранее он также пояснял, что третья - заключительная фаза испытаний вакцины, которая обычно проводится на широком круге участников, будет осуществляться вместе с ее вводом в гражданский оборот.

При этом в минздраве не планируют добиваться обязательной вакцинации против COVID-19. Даже если прививку против коронавируса введут в Национальный календарь (в этом случае ее можно будет получить бесплатно), решение о вакцинации каждый будет принимать самостоятельно.

На вопрос, когда могут начаться клинические испытания еще одной вакцины, которую разработали ученые Научного государственного центра "Вектор" Роспотребнадзора, Михаил Мурашко ответил, что сейчас проводится экспертиза для получения разрешения на проведение испытаний.

"Идет экспертиза, она занимает обычно две-три недели, дается разрешение на проведение", - сказал министр.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Сегодня же стало известно о результатах двух первых фаз клинических исследований одной из перспективных вакцин, разрабатываемой за рубежом. О ней недавно упоминал глава Российского Фонда Прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это кандидатная вакцина, разработанная в Оксфордском университете совместно с компанией "АстраЗенека". Кириллов отметил, что потребность в мире в вакцинации против новой коронавирусной инфекции столь велика, что ни одна фармкомпания не способна производить столь большие объемы препарата. Поэтому вакцин, предположил глава РФПИ, будет несколько, и конкурировать между собой они вряд ли будут. Промежуточные результаты продолжающегося клинического исследования, которое проводит Оксфордский университет, показали переносимость вакцины-кандидата от COVID-19 ( то есть ее безопасность), а также развитие усиленного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у всех участников исследования, - сообщили сегодня в "АстраЗенека".

В компании уточнили, что проводится слепое многоцентровое контролируемое исследование в нескольких странах. В нем принимают участие 1077 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. В рамках исследования оценивается однократная иммунизация разрабатываемой вакциной по сравнению с менингококковой конъюгатной вакциной.

Десять участников исследования получили две дозы вакцины-кандидата с интервалом в один месяц.

"Результаты, опубликованные в журнале The Lancet, подтвердили, что однократное введение вакцины приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95 процентов участников через месяц после вакцинации. У всех участников отмечалась активация Т-клеточного иммунного ответа, который достигал пика к 14 дню и сохранялся в течение 2-х месяцев после инъекции", - говорится в официальном сообщении компании.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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