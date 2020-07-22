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22.07.2020 12:17
Рубрика: Экономика

На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек

Текст: Ирина Огилько

Изменения в расписании пригородного сообщения Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) связаны с ремонтными работами в июле-августе. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе, ремонтные работы будут направлены на развитие путевой и пассажирской инфраструктуры, повышение безопасности и удобства использования ж/д для пассажиров. Однако из-за работ у некоторых электричек и аэроэкспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, некоторые пригородные поезда выведут из расписания.

Так на остановке "Крешкино" с 23.00 24 июля начнут строить тоннельную часть будущего вестибюля. Длина перехода составит 51 м, он будет иметь четыре выхода: два на пассажирские платформы и два - на ул. Железнодорожная. Для удобства маломобильных граждан будущий подземный пешеходный переход оборудуют лифтами и эскалаторами, в нем также разместятся кассы и турникеты. В пресс-службе сообщили, что демонтаж временных мостовых пролетных строений на станции пройдет в ночные и утренние часы с 31 июля на 1 августа, 8 на 9 августа, а также 21-23 и 28-30 августа. На данном остановочном пункте продолжаются отделочные работы, установка лифтов и эскалаторов.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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А рядом со станцией "Санино" будут введены технологические окна с 2:00 до 2:00 26 по 27 июля и с 1 по 2 августа. В это время здесь состоится переключение первого и второго главных путей на новом железнодорожном мосту через реку Незнайку, расположенном на участке "Толстопальцево" - "Крекшино". Общая протяженность моста составит 12,5 км.

Как сообщили в пресс-службе, до конца года на Киевском направлении МЖД будет введено в эксплуатацию еще два моста через реки Сетунь и Ликовка.

Экономика Транспорт Железные дороги

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