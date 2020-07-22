На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко

Бывший сотрудник украинских правоохранительных органов Андрей Байдала задержан по подозрению в незаконном хранении оружия, передает РИА Новости информацию Службы безопасности Украины. В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко. Именно Байдала, по данным представителей ДНР, отдавал приказ об убийстве Захарченко.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в СБУ.

Напомним, что Александр Захарченко погиб почти два года назад, 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка.