Новости

ВОЗ прогнозирует появление вакцины от COVID не раньше 2021 года 22:56
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко 22:39
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе 22:31
Премьер-лига признала Азмуна лучшим бомбардиром чемпионата 22:21
Архитектор: Собор в Нанте восстановят за три года 21:53
Четырнадцатиминутный ролик ремейка игры Mafia слили в Сеть 21:43
Путин и премьер Греции обсудили ситуацию со статусом храма Святой Софии 21:43
Более полумиллиона граждан смогли заочно установить инвалидность 21:37
В Минтруде рассказали, когда на средства реабилитации заявление не требуется 21:31
Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп из-за нападения на журналистов 21:25
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину 20:51
Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19 20:30
Инфляция в России замедлилась до нулевого уровня 20:14
США заказали 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 20:13
Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить втрое 20:00
После ликвидации четырех боевиков в КБР возбудили дело 19:53
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США 19:52
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина 19:50
В Ленобласти откроют все торговые центры 19:47
Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому 19:23
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 19:20
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию 19:09
Хуснуллин: "Автодор" может привлечь средства через инфраструктурные облигации 19:09
Посол РФ в Пхеньяне ожидает проведения саммита КНДР - США до ноября 18:56
Кокорин отреагировал на новости о переходе в "Спартак" 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 22:39
Рубрика: В мире

На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко

Бывший сотрудник украинских правоохранительных органов Андрей Байдала задержан по подозрению в незаконном хранении оружия, передает РИА Новости информацию Службы безопасности Украины. В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко. Именно Байдала, по данным представителей ДНР, отдавал приказ об убийстве Захарченко.

Фото: Facebook.com/andreykozenko
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в СБУ.

Напомним, что Александр Захарченко погиб почти два года назад, 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики