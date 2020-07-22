На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки

Новости

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
10 самых дешевеющих за три года машин 17:23
На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь 17:22
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье 17:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 17:12
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 00:00
Рубрика: В мире

Захватчик с диагнозом

На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
В центре украинского города Луцк в Волынской области уголовник с психиатрическим диагнозом захватил в заложники по разным данным от 10 до 20 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту "Берестечко-Красниловка".

Захват произошел утром во вторник. На момент написания материала злоумышленник с оружием продолжал удерживать людей, но пошел на переговоры с силовиками, перекрывшими территорию вокруг места событий. "У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Преступник, захвативший автобус с заложниками, угрожает взорвать бомбу

Правоохранители также эвакуировали жителей близлежащих домов, поскольку преступник предположительно имел при себе взрывчатку или гранаты.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала спецоперацию "Бумеранг", а полиция - спецоперацию "Заложник". Тяжелая военная техника подведена к месту, где стоял захваченный автобус с заложниками, на крышах вокруг разместились снайперы.

После захвата автобуса террорист позвонил в полицию и сказал, что его зовут "Максим Плохой". В доказательство серьезности своих намерений он сделал несколько выстрелов по стеклам в салоне старого автобуса, а также обстрелял расположенное на площади здание областной полиции.

Позже, около полудня, захватчик опубликовал в соцсетях условия освобождения заложников, которые оказались, мягко говоря, не совсем обычными.

Так, среди них было требование, чтобы первые лица Украины, включая главу МВД Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, главу Службы безопасности Украины, глав украинских церквей, записали видео, в котором заявили бы, что они "террористы в законе".

Кроме того, захватчик потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обнародовал следующее заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". В этом документальном фильме речь идет о том, как животных эксплуатируют для производства еды, бытовой химии.

Если эти требования не будут выполнены, то злоумышленник угрожал взорвать автобус с заложниками, а также привести в действие дистанционно еще одну бомбу, якобы заложенную где-то в городе. В настоящее время социальные сети Twitter, Facebook и Youtube уже удалили аккаунты злоумышленника.

Тем временем люди опознали этого человека благодаря растиражированной СМИ фотографии с его страниц в соцсетях. На ней крепкий мужчина 44 лет с автоматом в руках и в берете, как у Че Гевары. Как выяснилось, настоящее имя злоумышленника - Максим Степанович Кривош. По данным издания Strana.ua, его отец - инженер, сейчас работает в местном университете.

Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования

Как оказалось, захватчик ранее написал и разместил в интернете книгу под названием "Философия преступника", в которой рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы и свей жизненной позиции. "Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать мое состояние", - говорится в книге. Также преступник был на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Сам он в книге рассказал, что "в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине. После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года".

Люди, знакомые с Кривош, характеризуют его как человека "диковатого", который старался ничего не рассказывать о себе и часто менял номера телефонов.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко выложил в сеть биографию Кривоша: "Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений".

Захватчик, ранее проходивший принудительное психиатрическое лечение, потребовал от руководства Украины назвать себя "террористами в законе"

Также замминистра внутренних дел сообщил, что Кривош родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области, но на преступный путь встал уже, когда переехал с родителями на Украину.

В Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично контролирует ситуацию и получает все доклады с места событий.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса