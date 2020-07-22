На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки

В центре украинского города Луцк в Волынской области уголовник с психиатрическим диагнозом захватил в заложники по разным данным от 10 до 20 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту "Берестечко-Красниловка".

Захват произошел утром во вторник. На момент написания материала злоумышленник с оружием продолжал удерживать людей, но пошел на переговоры с силовиками, перекрывшими территорию вокруг места событий. "У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Правоохранители также эвакуировали жителей близлежащих домов, поскольку преступник предположительно имел при себе взрывчатку или гранаты.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала спецоперацию "Бумеранг", а полиция - спецоперацию "Заложник". Тяжелая военная техника подведена к месту, где стоял захваченный автобус с заложниками, на крышах вокруг разместились снайперы.

После захвата автобуса террорист позвонил в полицию и сказал, что его зовут "Максим Плохой". В доказательство серьезности своих намерений он сделал несколько выстрелов по стеклам в салоне старого автобуса, а также обстрелял расположенное на площади здание областной полиции.

Позже, около полудня, захватчик опубликовал в соцсетях условия освобождения заложников, которые оказались, мягко говоря, не совсем обычными.

Так, среди них было требование, чтобы первые лица Украины, включая главу МВД Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, главу Службы безопасности Украины, глав украинских церквей, записали видео, в котором заявили бы, что они "террористы в законе".

Кроме того, захватчик потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обнародовал следующее заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". В этом документальном фильме речь идет о том, как животных эксплуатируют для производства еды, бытовой химии.

Если эти требования не будут выполнены, то злоумышленник угрожал взорвать автобус с заложниками, а также привести в действие дистанционно еще одну бомбу, якобы заложенную где-то в городе. В настоящее время социальные сети Twitter, Facebook и Youtube уже удалили аккаунты злоумышленника.

Тем временем люди опознали этого человека благодаря растиражированной СМИ фотографии с его страниц в соцсетях. На ней крепкий мужчина 44 лет с автоматом в руках и в берете, как у Че Гевары. Как выяснилось, настоящее имя злоумышленника - Максим Степанович Кривош. По данным издания Strana.ua, его отец - инженер, сейчас работает в местном университете.

Как оказалось, захватчик ранее написал и разместил в интернете книгу под названием "Философия преступника", в которой рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы и свей жизненной позиции. "Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать мое состояние", - говорится в книге. Также преступник был на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Сам он в книге рассказал, что "в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине. После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года".

Люди, знакомые с Кривош, характеризуют его как человека "диковатого", который старался ничего не рассказывать о себе и часто менял номера телефонов.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко выложил в сеть биографию Кривоша: "Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений".

Захватчик, ранее проходивший принудительное психиатрическое лечение, потребовал от руководства Украины назвать себя "террористами в законе"

Также замминистра внутренних дел сообщил, что Кривош родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области, но на преступный путь встал уже, когда переехал с родителями на Украину.

В Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично контролирует ситуацию и получает все доклады с места событий.