Народный артист России Олег Газманов: Лучший день - базарный

Народный артист России Олег Газманов только что вернулся из Витебска, где возглавлял жюри главного песенного конкурса на фестивале "Славянский базар".

Олег Газманов: "Славянский базар в Витебске", пожалуй, один из лучших мировых фестивалей, на которых я бывал. Александр Щербак / ТАСС

Олег, вы не первый раз на "Базаре"...

Олег Газманов: Я обожаю этот фестиваль, езжу на него вот уже девятнадцать лет. В Витебске очень теплая публика, а зал амфитеатра по удобству - лучший в мире.

Вы были председателем жюри конкурса молодых эстрадных исполнителей. Ваши впечатления.

Олег Газманов: Я думал, что общий уровень будет ниже, но он оказался высоким.

Какую роль в жизни начинающего артиста играют конкурсы?

Олег Газманов: Конкурс - главная интрига любого фестиваля. Например, для Димаша из Казахстана победа на "Славянском базаре" стала трамплином на международную сцену, но до этого он победил во всех национальных конкурсах. "Славянский базар в Витебске" - это школа. "Евровидение" перенесли, а "Славянский базар" состоялся - чуть ли не единственный в мире. О нем все говорят, и на следующий год победители национальных конкурсов будут стремиться на фестиваль в Витебск.

На "Евровидении" два голосования: жюри и зрительское. Какое важней?

Олег Газманов: Два голосования ни к чему, иначе начинаются сравнения. Нужно только мнение жюри.

Оба конкурса "Базара" прошли в один день. Трудно было оценивать мастерство исполнителей?

Олег Газманов: Непросто. Конкурсанты приехали подготовленными. Для меня вообще судейство стало стрессом. Один исполнитель точно берет все ноты, а другой выходит на сцену и влюбляет в себя зрителей. Как их оценивать? Причем у нас не было времени на раскачку.

Люблю кататься на велосипеде. Когда я кручу педали, меня не догонят, чтобы взять автограф

Знаю, что у вас белорусские корни.

Олег Газманов: Все мои родственники из Беларуси, бабушка умерла в Минске.

В прошлые годы на встречу с журналистами вы приезжали на велосипеде. А в этот раз на велосипеде удалось покататься?

Олег Газманов: Я забыл включить его в райдер. Я очень люблю кататься на велосипеде. Когда кручу педали, меня не догоняют, чтобы взять автограф.

Артисты и члены жюри добирались до Витебска разными способами. Представители Казахстана летели через Турцию. А вы?

Олег Газманов: Я сел в поезд и проснулся в Витебске.

А почему не доехал член жюри Вахтанг Кикабидзе?

Олег Газманов: Нет авиасообщения.

У вас появились новые впечатления от Витебска?

Олег Газманов: Город пропах шашлыком. Драники не стали хуже, наоборот, в день съедал по две порции. Каких-то особых изменений в городе не вижу. Дороги прекрасные, как и раньше, люди улыбаются. Считаю, что по удобству Летний амфитеатр - один из лучших в мире. Когда впервые попал сюда, то понял, что лучшее, что придумали греки, это амфитеатр. Артист видит зрителей, которые сидят на задних рядах, и все это на свежем воздухе... "Славянский базар" - один из лучших фестивалей, на которых я бывал.

А где жили?

Олег Газманов: В "Лучесе".

Там жил и ваш сын Родион, который выступал перед вами.

Олег Газманов: Мы столкнулись с ним в гостинице.

Правда, что вы советовали ему не заниматься музыкой?

Олег Газманов: Он великолепно выступал, но потом у него сломался голос. Он уехал учиться в Лондон в экономический колледж. Отучился, вернулся, стал себя пробовать в профессии. Но вижу: глаз у него не горит. Однажды он мне сказал, что ему все это не интересно. Он вернулся на сцену. Когда его пригласили на "Славянский базар", он сел в машину, взял с собой группу и приехал в Витебск.

Во время карантина ваша жизнь изменилась?

Олег Газманов: Я стал в своей студии монтировать видеоролики на свои песни, переоборудовав аудиостудию в видеостудию. Я очень много гастролировал, и карантин меня резко остановил. Я дома всех достал, потому что каждое утро гнал родных на зарядку. У меня столько энергии, что готов ее экспортировать.

Вы в отличной физической форме.

Олег Газманов: Я не соблюдаю диету. Ем все, что хочу. Но еще пишу песни. Я мастер спорта по спортивной гимнастике. Люблю двигаться, занимаюсь серфингом, зимой лыжами.

Что главное на репетиции?

Олег Газманов: На репетиции исполнитель может плохо спеть, а во время выступления легко взять ноты. Я сам на репетиции плохо пою.

Что важно для раскрутки начинающего артиста?

Олег Газманов: Я стал популярным в 34 года. Но бывает, что артист, победив на конкурсе, становится сразу известным, как группа АББА.

Что в планах?

Олег Газманов: На свое 50-летие я был на "Славянском базаре в Витебске". Это было 19 лет назад. Я должен был спуститься по канату с какой-то вышки на сцену и прыгнуть на мат, но я завис в воздухе. Внутренний голос мне говорит: "Ты идиот, что согласился на этот трюк". Что оставалось делать? Мат метрах в трех. Меня раз объявили, второй, потом подсветили прожектором... А я вишу и думаю: если раскачаться, попаду на мат или нет? Допрыгнул. В этот момент адреналин в венах был готов меня взорвать. Мне надо было спеть "Эскадрон", такого драйва я не помню больше. В этом году, будем считать, у меня разгрузочное выступление. Надеюсь, 70-летие отпраздновать на сцене "Славянского базара в Витебске".