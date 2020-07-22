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Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода"

Новости
    22.07.2020, 17:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В продюсерской компании "Среда" примерно обозначили сроки выхода в эфир Первого канала второго сезона "русского "Декстера" - сериала с Хабенским и Паулиной Андреевой "Метод". А также полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным в кино.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Как проинформировал в интервью "Бюллетеню Кинопрокатчика" управляющий партнер "Среды" Иван Самохвалов, "Метода" поклонникам осталось ждать совсем чуть-чуть. Правда, пока без конкретики по точной дате. "Не могу сказать, когда он выйдет, но могу сказать, что это точно будет уже скоро", - отметил Самохвалов. Посулив публике "сюрприз, связанный с этим проектом".

А вот съемки четвертого сезона "Мажора" пришлось перенести. Но и тут есть бесценный подарок - полнометражный "Мажор" уже закончен и готов выйти в прокат.

Хотя и здесь точные сроки указать не получится. "Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров", - пояснил Самохвалов, предварительно назвав сентябрь. И анонсируя, что публику ждет "комедийный боевик, зрительское кино", и ожидания в компании от фильма "очень позитивные" - создатели довольны тем, что получилось, считая, что лента пойдет на пользу сериальной франшизе.

По словам Самохвалова, к фильму "можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала". При этом картина расскажет отдельную законченную историю. Ее тизер можно ждать в ближайшее время.

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