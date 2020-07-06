Новости

Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров 12:31
Юрий Лоза раскритиковал западное кино за гей-пропаганду 12:24
Умер Эрл Кэмерон, первый негр Британии, сыгравший главную роль 12:02
Сильвестр Сталлоне пообещал режиссерскую версию "Рокки 4" 11:54
Вышел трейлер вампирской готической драмы "Кармилла" 10:55

Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с актрисой Карпович

Новости
    06.07.2020, 12:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер Павел Прилучный, звезда сериала "Мажор", который только что развелся с актрисой Агатой Муцениеце - с большими скандалами, вновь в центре внимания.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг

В последние дни в СМИ плодятся и множатся слухи, что Прилучный завел роман с актрисой, телеведущей и моделью Мирославой Карпович, Машей Васнецовой из "Папиных дочек". Вплоть до того, что Прилучный уже представил-де новую пассию своим детям. Кроме того, пара отдохнула в Крыму.

Господину Прилучному повышенный интерес к его личной жизни не нравится. О чем он и сообщил посредством Instagram, дав понять, что не намерен на эту тему распространяться. При этом Павел признал: в жизни его действительно начался "новый этап".

Чего он и подписчикам желает: уделять больше времени своей жизни - дому и семье, а не следить вместо этого за звездами экрана.

"В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие", - подчеркнул Прилучный категорично, предостерегая: "Никогда не судите, предполагая". И добавил: "Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо думаете".

Карпович 34 года. Родилась в Бердянске. Помимо "Дочек", снималась в клипах Егора Крида и Леонида Агутина, фильмах "Тариф новогодний", "Плюс один", "Корпоратив", хорроре "Невеста".

Новости

Умер актер Тофик Гусейнов 10:43
Умер Эннио Морриконе 10:12
"Черепашки-ниндзя" получат новый фильм со злодеем Крэнгом 05.07.2020
Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира 05.07.2020
⧣ Россия
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Появились новые сведения о состоянии Геннадия Хазанова 05.07.2020
Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост 05.07.2020
Фото: певица МакSим восстанавливается после тяжелой автокатастрофы 05.07.2020
⧣ интернет
Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 05.07.2020
В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами 02.07.2020
Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter 02.07.2020
⧣ скандалы
Фото: kino-teatr.ru
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 03.07.2020
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 01.07.2020
Бывшая жена написала на Марата Башарова заявление в полицию 27.06.2020