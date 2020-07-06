Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с актрисой Карпович

Актер Павел Прилучный, звезда сериала "Мажор", который только что развелся с актрисой Агатой Муцениеце - с большими скандалами, вновь в центре внимания.

В последние дни в СМИ плодятся и множатся слухи, что Прилучный завел роман с актрисой, телеведущей и моделью Мирославой Карпович, Машей Васнецовой из "Папиных дочек". Вплоть до того, что Прилучный уже представил-де новую пассию своим детям. Кроме того, пара отдохнула в Крыму.

Господину Прилучному повышенный интерес к его личной жизни не нравится. О чем он и сообщил посредством Instagram, дав понять, что не намерен на эту тему распространяться. При этом Павел признал: в жизни его действительно начался "новый этап".

Чего он и подписчикам желает: уделять больше времени своей жизни - дому и семье, а не следить вместо этого за звездами экрана.

"В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие", - подчеркнул Прилучный категорично, предостерегая: "Никогда не судите, предполагая". И добавил: "Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо думаете".

Карпович 34 года. Родилась в Бердянске. Помимо "Дочек", снималась в клипах Егора Крида и Леонида Агутина, фильмах "Тариф новогодний", "Плюс один", "Корпоратив", хорроре "Невеста".