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22.07.2020 18:55
Рубрика: В мире

Похороны под канонаду

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
По крайней мере 15 человек получили ранения в результате перестрелки, завязавшейся в процессе похорон в американском городе Чикаго. Пятеро из них - мужчины, десять - женщины, все в возрасте от 21 до 65 лет.
В последние недели такая картина с улиц Чикаго выглядит чуть ли не буднично: перестрелка произошла средь бела дня к югу от центра города. Фото: AP В последние недели такая картина с улиц Чикаго выглядит чуть ли не буднично: перестрелка произошла средь бела дня к югу от центра города. Фото: AP
В последние недели такая картина с улиц Чикаго выглядит чуть ли не буднично: перестрелка произошла средь бела дня к югу от центра города. Фото: AP

Как сообщает телеканал CBS Chicago, неизвестные на черной машине открыли огонь по гостям похоронной церемонии, проходившей во второй половине дня в южной части города. Но те словно были готовы к такому развитию событий и начали стрелять в ответ. В итоге нападавшие попытались скрыться с места преступления, но врезались в припаркованное неподалеку авто, выбежали из машины и разбежались в разные стороны. Одного из них уже удалось задержать. На месте происшествия было найдено не менее 60 гильз.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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По меньшей мере шесть раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Полиция пока не может точно сказать, есть ли среди них простые прохожие, которые случайно попали под перекрестный огонь. Однако, по данным телеканала, "зацепило" как минимум одну женщину, которая просто вышла на перекур и стояла рядом с похоронным бюро. Мотивы нападавших пока неизвестны, однако о том, что подобное нападение может произойти на похоронах, полицейские догадывались заранее. Дело в том, что участники церемонии провожали в последний путь мужчину, который сам стал жертвой вооруженного нападения на прошлой неделе. Чтобы не допустить возможных эксцессов, на похороны была отправлена полицейская машина. Но предотвратить стрельбу это не помогло.

Президент Дональд Трамп накануне жестко критиковал власти Чикаго, на улицах которого в последнее время заметно выросло число стычек с применением огнестрельного оружия, даже сравнив это с ситуацией в Афганистане. Глава Белого дома пригрозил направить в город силовиков федеральных ведомств для наведения порядка.

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