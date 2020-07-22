Сегодня команде вылет не грозит, перед последним туром клуб на не почетном, однако спокойном месте в десятке. Но игра любимцев всего постсоветского пространства похожа на ту, что показывали питомцы знаменитого защитника красно-белых, чемпиона Европы 1960 года Анатолия Крутикова в черном для команды 1976-м.
И тренер "Спартака" Доменико Тедеско напоминает по классу уважаемого Анатолия Федоровича. Впрочем, можно ли говорить в данных двух случаях о классе - вопрос спорный. Никакого тренерского класса у этой пары спартаковских наставников не просматривается.
Тедеско, немец итальянского происхождения, не был в отличие от Крутикова профессиональным футболистом, выступая в девятой по силе сугубо любительской лиге Германии. Он пробовал себя в спортивной журналистике, учился на торговца, потом занялся промышленным инжинирингом, а в области управления инновациями даже добился степени магистра. Правда, потом были удачи с "Шальке 04". Вот такой наставник возглавил популярнейший российский клуб.
И если Крутиков запомнился хроническим и абсолютно неверным подбором игроков в основной состав, путая его с дублем, то Тедеско запомнился иным. Никогда еще в нашем футболе не было такого, как бы это написать поделикатнее, эксцентричного тренера. Его невыдержанность, неумение сдерживать эмоции, невежливое отношение к судьям войдут в пословицу. Говорят, подобным образом тренер заводит игроков. Ничего себе завод. И несмотря на красные карточки, из-за которых Тедеско элементарно и заслуженно дисквалифицируют, он упорно гнет свою тренерскую линию. Не совсем понял, почему наставнику простили его оскорбительный жест по отношению к судьям проигранного воскресного полуфинала Кубка России с "Зенитом". В очевидной ситуации, когда результативные действия "Спартака" не вызывали сомнений, Доменико вдруг в насмешку показал арбитру, что надо бы обратиться к просмотру VAR.
Контракт с Доменико Тедеско заключен до лета 2021 года. Значит ли это, что наставник будет развлекать честной народ и дальше? Ведь его контракт с "Шальке 04" тоже должен был бы завершиться в 2022 году, однако Доменико оказался с нами.
Тренерская судьба по непредсказуемости сравнима разве что с судьбой минера. Тот, правда, ошибается лишь однажды в жизни. А наставнику изредка дозволяют право на ошибку. Но не Константину Ивановичу Бескову, которого уволили с поста главного тренера сборной СССР, проигравшей в Испании в финальном матче Кубка Европы хозяевам поля - 1:2.
Увольнения случались в карьере Бескова и после этого. В 1976 году отлученный от футбола или отдыхающий от него Константин Иванович появился в отделе спорта "Комсомолки". Предложил нам сотрудничество в качестве футбольного обозревателя, что мы с восторгом приняли. Взвешивал каждое слово, не боялся критиковать. И вот осенью 1976 года, к чему я и веду, написал резкую статью. Тогда многие знатные люди страны Советов подняли голос в защиту бедного "Спартака". Ну, никак нельзя, чтобы команда вылетела из высшей лиги. И тут Бесков выдал, а "КП" смело опубликовала статью Константина Ивановича о спортивных принципах и о необходимости следовать законам.
И каково же было наше удивление, когда вскоре Бесков появился с предложением написать, что "Спартак" должен остаться. Мы были ошарашены. Статьи не появилось. Исчез и Константин Иванович. Таковы футбольные парадоксы. Через некоторое время мы узнали, что исконный динамовец назначен главным тренером красно-белых. Обрадовались и за Бескова, и за "Спартак". Уж он-то вытащит.
Двум медведям не ужиться в одной берлоге. А вот ужились. Главный тренер тотчас вернул в начальники команды Старостина. И ставший легендарным тандем за год совершил ожидаемое чудо. Клуб в следующем же сезоне выбрался в высшую лигу. Из потухшего, раздавленного "Спартака" Бесков сотворил новую молодую команду. Расстался со спартаковскими идолами Осяниным и Папаевым. Вернул в ворота вратаря сборной Прохорова, который при Крутикове почему-то просиживал на скамейке, а потом отпустил его в Киев.
Первый сезон в высшей лиге "Спартак" закончил пятым. А в 1979 году стал чемпионом СССР. В команде заиграли Шавло, Родионов, Ярцев. В ворота надолго встал Дасаев. В лучшего распасовщика, да и бомбардира превратился Гаврилов. А талантливейший Черенков и по сей, добравшийся до ХХI века день возведен в ранг незыблемого спартаковского кумира.
Другое дело, что вечное тренерское счастье почти невозможно, и, потеряв контакт со Старостиным, Бесков все же ушел из команды.
К чему это я? Да к тому, что и в наши дни быстрое возвращение "Спартака" если не в элиту, то в возможные претенденты на участие в еврокубках возможно. В команде появились хорошие молодые игроки. К счастью, не бразильцы, а свои, российские. Для них, судя по всему, важны не только высокие контракты, за которыми так гонятся выходящие в тираж легионеры, но и честь клуба.
Им бы хорошего, хладнокровного и профессионального наставника... А новый генеральный директор Шамиль Газизов, здорово поставивший дело в безвестной до его прихода (а теперь и ухода в "Спартак") "Уфе", видится человеком, который способен помочь народной команде.
Совет от Тихонова
Своим мнением о происходящем в "Спартаке" с "РГ" поделился бывший лидер сборной России и "красно-белых", восьмикратный чемпион страны Андрей Тихонов.
В последнее время "Спартак" постоянно жалуется на судейство. Эти претензии обоснованные?
Андрей Тихонов: Конечно. Многие говорят, что надо смотреть на себя, нечего пенять на судей, но эти ошибки влияют на игру, психологическое состояние команды, результат. Регулярные ошибки не в пользу "Спартака" приводят к потере важнейших очков, поражениям. Посмотрите, что Федун говорит.
Его слова не кажутся вам чересчур эмоциональными?
Андрей Тихонов: Но подождите: проблемы с судейством ведь есть. Отсюда и такие оценки. Ошибки не простые, а они влияют на результат. Когда команда постоянно не добирает очки из-за арбитров - конечно, народ начинает кипеть.
Если говорить глобально: что не так со "Спартаком"? Почему такой слабый сезон?
Андрей Тихонов: Возьмите, допустим, состав "Зенита", который вышел против "Спартака" в полуфинале Кубка. Москвичи ведь выглядели хорошо. Заслуженно или незаслуженно проиграли - каждый пускай решает для себя сам. Но когда у тебя на поле молодые ребята, как у "Спартака" - это приводит к нестабильности, ошибкам и может влиять на результат. Чем стабильнее футболисты и опытнее - тем лучше. Я понимаю, когда постепенно вводишь молодежь, потихоньку. Но когда у тебя 3-4 таких игрока - будут проблемы. Выше головы не прыгнешь. Они могут один-два матча провести на хорошем уровне, а потом будет провал. Так и происходит со спартаковцами.
С другой стороны - что делать Тедеско? У него есть альтернатива этим молодым?
Андрей Тихонов: Почему нет? Кутепов в запасе ведь был. Но Тедеско говорит, что Гапонов провел хороший матч до "Зенита" и потому он в составе. Понимаете, тренеру виднее. Конечно, будь у него в команде игроки высочайшего уровня, он бы ставил их. Но в данный момент "Спартак" не располагает такими футболистами.
Этот состав может бороться за тройку?
Андрей Тихонов: Давайте посмотрим в следующем году. При определенном стечении обстоятельств эти игроки могут и за тройку побороться. Считаю, "Спартак" в состоянии вернуться на прежние позиции.
С Тедеско?
Андрей Тихонов: Почему бы и нет? Тедеско - нормальный тренер. Просто чтобы соответствовать задачам, нужны сильные футболисты. Да, с этой командой можно добиться определенного результата, но для попадания в призовые места нужны новички.
В этой связи у спартаковских болельщиков много надежд с новым генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
Андрей Тихонов: Роль гендиректора большая. Вот смотрите: сколько "Спартак" потратил прошлым летом на укрепление? 40 миллионов евро. И на каком месте сейчас команда? Вот и ответ на вопрос. Будем верить, что у Газизова все получится.