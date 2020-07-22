Сезон 1976 года можно в чем-то сравнить с нынешним. Он прерывался, начинался снова и дал нам сразу двух чемпионов. Весной победило московское "Динамо", а осенью - "Торпедо". А девятикратный чемпион СССР "Спартак", набрав по осени 13 жалких очков в 15 играх, в первый и последний раз в своей истории уверенно вылетел в первую лигу. Еще до этого из команды был безжалостно выкинут ее великий основатель Николай Петрович Старостин.

Сегодня команде вылет не грозит, перед последним туром клуб на не почетном, однако спокойном месте в десятке. Но игра любимцев всего постсоветского пространства похожа на ту, что показывали питомцы знаменитого защитника красно-белых, чемпиона Европы 1960 года Анатолия Крутикова в черном для команды 1976-м.

И тренер "Спартака" Доменико Тедеско напоминает по классу уважаемого Анатолия Федоровича. Впрочем, можно ли говорить в данных двух случаях о классе - вопрос спорный. Никакого тренерского класса у этой пары спартаковских наставников не просматривается.

Тедеско, немец итальянского происхождения, не был в отличие от Крутикова профессиональным футболистом, выступая в девятой по силе сугубо любительской лиге Германии. Он пробовал себя в спортивной журналистике, учился на торговца, потом занялся промышленным инжинирингом, а в области управления инновациями даже добился степени магистра. Правда, потом были удачи с "Шальке 04". Вот такой наставник возглавил популярнейший российский клуб.

И если Крутиков запомнился хроническим и абсолютно неверным подбором игроков в основной состав, путая его с дублем, то Тедеско запомнился иным. Никогда еще в нашем футболе не было такого, как бы это написать поделикатнее, эксцентричного тренера. Его невыдержанность, неумение сдерживать эмоции, невежливое отношение к судьям войдут в пословицу. Говорят, подобным образом тренер заводит игроков. Ничего себе завод. И несмотря на красные карточки, из-за которых Тедеско элементарно и заслуженно дисквалифицируют, он упорно гнет свою тренерскую линию. Не совсем понял, почему наставнику простили его оскорбительный жест по отношению к судьям проигранного воскресного полуфинала Кубка России с "Зенитом". В очевидной ситуации, когда результативные действия "Спартака" не вызывали сомнений, Доменико вдруг в насмешку показал арбитру, что надо бы обратиться к просмотру VAR.

Контракт с Доменико Тедеско заключен до лета 2021 года. Значит ли это, что наставник будет развлекать честной народ и дальше? Ведь его контракт с "Шальке 04" тоже должен был бы завершиться в 2022 году, однако Доменико оказался с нами.

Тренерская судьба по непредсказуемости сравнима разве что с судьбой минера. Тот, правда, ошибается лишь однажды в жизни. А наставнику изредка дозволяют право на ошибку. Но не Константину Ивановичу Бескову, которого уволили с поста главного тренера сборной СССР, проигравшей в Испании в финальном матче Кубка Европы хозяевам поля - 1:2.

Увольнения случались в карьере Бескова и после этого. В 1976 году отлученный от футбола или отдыхающий от него Константин Иванович появился в отделе спорта "Комсомолки". Предложил нам сотрудничество в качестве футбольного обозревателя, что мы с восторгом приняли. Взвешивал каждое слово, не боялся критиковать. И вот осенью 1976 года, к чему я и веду, написал резкую статью. Тогда многие знатные люди страны Советов подняли голос в защиту бедного "Спартака". Ну, никак нельзя, чтобы команда вылетела из высшей лиги. И тут Бесков выдал, а "КП" смело опубликовала статью Константина Ивановича о спортивных принципах и о необходимости следовать законам.

И каково же было наше удивление, когда вскоре Бесков появился с предложением написать, что "Спартак" должен остаться. Мы были ошарашены. Статьи не появилось. Исчез и Константин Иванович. Таковы футбольные парадоксы. Через некоторое время мы узнали, что исконный динамовец назначен главным тренером красно-белых. Обрадовались и за Бескова, и за "Спартак". Уж он-то вытащит.

Двум медведям не ужиться в одной берлоге. А вот ужились. Главный тренер тотчас вернул в начальники команды Старостина. И ставший легендарным тандем за год совершил ожидаемое чудо. Клуб в следующем же сезоне выбрался в высшую лигу. Из потухшего, раздавленного "Спартака" Бесков сотворил новую молодую команду. Расстался со спартаковскими идолами Осяниным и Папаевым. Вернул в ворота вратаря сборной Прохорова, который при Крутикове почему-то просиживал на скамейке, а потом отпустил его в Киев.

Первый сезон в высшей лиге "Спартак" закончил пятым. А в 1979 году стал чемпионом СССР. В команде заиграли Шавло, Родионов, Ярцев. В ворота надолго встал Дасаев. В лучшего распасовщика, да и бомбардира превратился Гаврилов. А талантливейший Черенков и по сей, добравшийся до ХХI века день возведен в ранг незыблемого спартаковского кумира.

Другое дело, что вечное тренерское счастье почти невозможно, и, потеряв контакт со Старостиным, Бесков все же ушел из команды.

К чему это я? Да к тому, что и в наши дни быстрое возвращение "Спартака" если не в элиту, то в возможные претенденты на участие в еврокубках возможно. В команде появились хорошие молодые игроки. К счастью, не бразильцы, а свои, российские. Для них, судя по всему, важны не только высокие контракты, за которыми так гонятся выходящие в тираж легионеры, но и честь клуба.

Им бы хорошего, хладнокровного и профессионального наставника... А новый генеральный директор Шамиль Газизов, здорово поставивший дело в безвестной до его прихода (а теперь и ухода в "Спартак") "Уфе", видится человеком, который способен помочь народной команде.

В этом сезоне Доменико Тедеско запомнился разве что излишней эмоциональностью и размахом рук. Фото: РИА Новости

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Совет от Тихонова

Своим мнением о происходящем в "Спартаке" с "РГ" поделился бывший лидер сборной России и "красно-белых", восьмикратный чемпион страны Андрей Тихонов.

В последнее время "Спартак" постоянно жалуется на судейство. Эти претензии обоснованные?

Андрей Тихонов: Конечно. Многие говорят, что надо смотреть на себя, нечего пенять на судей, но эти ошибки влияют на игру, психологическое состояние команды, результат. Регулярные ошибки не в пользу "Спартака" приводят к потере важнейших очков, поражениям. Посмотрите, что Федун говорит.

Его слова не кажутся вам чересчур эмоциональными?

Андрей Тихонов: Но подождите: проблемы с судейством ведь есть. Отсюда и такие оценки. Ошибки не простые, а они влияют на результат. Когда команда постоянно не добирает очки из-за арбитров - конечно, народ начинает кипеть.

Если говорить глобально: что не так со "Спартаком"? Почему такой слабый сезон?

Андрей Тихонов: Возьмите, допустим, состав "Зенита", который вышел против "Спартака" в полуфинале Кубка. Москвичи ведь выглядели хорошо. Заслуженно или незаслуженно проиграли - каждый пускай решает для себя сам. Но когда у тебя на поле молодые ребята, как у "Спартака" - это приводит к нестабильности, ошибкам и может влиять на результат. Чем стабильнее футболисты и опытнее - тем лучше. Я понимаю, когда постепенно вводишь молодежь, потихоньку. Но когда у тебя 3-4 таких игрока - будут проблемы. Выше головы не прыгнешь. Они могут один-два матча провести на хорошем уровне, а потом будет провал. Так и происходит со спартаковцами.

С другой стороны - что делать Тедеско? У него есть альтернатива этим молодым?

Андрей Тихонов: Почему нет? Кутепов в запасе ведь был. Но Тедеско говорит, что Гапонов провел хороший матч до "Зенита" и потому он в составе. Понимаете, тренеру виднее. Конечно, будь у него в команде игроки высочайшего уровня, он бы ставил их. Но в данный момент "Спартак" не располагает такими футболистами.

Этот состав может бороться за тройку?

Андрей Тихонов: Давайте посмотрим в следующем году. При определенном стечении обстоятельств эти игроки могут и за тройку побороться. Считаю, "Спартак" в состоянии вернуться на прежние позиции.

С Тедеско?

Андрей Тихонов: Почему бы и нет? Тедеско - нормальный тренер. Просто чтобы соответствовать задачам, нужны сильные футболисты. Да, с этой командой можно добиться определенного результата, но для попадания в призовые места нужны новички.

В этой связи у спартаковских болельщиков много надежд с новым генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Андрей Тихонов: Роль гендиректора большая. Вот смотрите: сколько "Спартак" потратил прошлым летом на укрепление? 40 миллионов евро. И на каком месте сейчас команда? Вот и ответ на вопрос. Будем верить, что у Газизова все получится.