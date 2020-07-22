Нобелевский банкет отменили из-за коронавируса

Нобелевский банкет этом году не состоится. Мероприятие должно было пройти в Стокгольме 10 декабря, но из-за коронавируса организаторы приняли решение не приглашать в Швецию лауреатов самой престижной научной и литературной премии в мире.

"Нельзя собрать так много людей в тесноте рядом друг с другом. И неясно, смогут ли люди поехать в Швецию так, как им хочется", - заявил исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен. Его слова приводит ТАСС. Нобелевские лауреаты будут объявлены в начале октября. А вот как будет проходить церемония вручения премии, пока неясно.