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22 июля 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 22 июля 2020 года № 125 "О прожиточном минимуме в Новосибирской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 22 июля 2020 г.
Опубликован 22 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области" постановляю:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения 12284,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 13054,0 рубля, пенсионеров - 9823,0 рубля, детей - 12729,0 рубля.

А.А.Травников



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