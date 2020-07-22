В ОНФ сообщили об отставании работы в регионах по возведению и вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на селе. "Мы увидели недостатки по срокам строительства, ввода в эксплуатацию и лицензирования ФАПов", - сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ доктор Леонид Рошаль.

Выводы сделаны на основании сведений общественных наблюдателей, отмечаются задержки в размещении тендеров на строительство ФАПов в субъектах. Официальной информации о сдвигах сроков строительства ФАПов нет. В Счетной палате промежуточные итоги еще не подводились. В минздраве подчеркнули, что переносов по возведению ФАПов или сокращения их числа не планируется. До конца года должно быть построено и введено в эксплуатацию 1227 ФАПов. К апрелю в рамках нацпроекта "Здравоохранение" сданы 427, сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев настаивает на усилении общественного контроля в регионах. Усилить контроль за выполнением задачи ОНФ планирует с 1 сентября. В числе наблюдателей готовы выступить добровольцы Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". "Будем помогать следить за ходом работ по ремонту уже имеющихся и по строительству новых ФАПов", - говорит председатель движения Павел Савчук. "Планируем найти общественного наблюдателя в каждом населенном пункте, где запланировано возведение ФАПа или амбулатории", - сообщила глава Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.