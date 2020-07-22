Один из четырех фестивальных дней "Славянского базара" был союзным

А в этот раз по уже сложившейся традиции в рамках фестиваля искусств прошел День Союзного государства. Делегацию Постоянного Комитета как всегда возглавлял Государственный секретарь СГ Григорий Рапота. К сожалению, из-за пандемии коронавируса программа была сокращена - к примеру, не удалось привезти в Витебск уникальную экспозицию "Торжокские золотошвеи".
Тем не менее все основные мероприятия, включая возложение цветов к монументу советским воинам, партизанам и подпольщикам Витебщины, "круглый стол" о диалоге культур в усадьбе Здравнёво и праздничный концерт с участием российских звезд (они приехали в Витебск специальным поездом), прошли по плану.
Не песней единой
Программа пребывания Григория Рапоты в Витебске началась с посещения Дубровенского льнозавода. Приехал сюда Государственный секретарь не случайно: на сегодня у Витебского облисполкома подписаны 23 партнерских соглашения с различными российскими регионами. Одно из самых перспективных направлений - сотрудничество в льняной отрасли. Но не все здесь идет гладко.
- Директор Дубровенского льнозавода Анатолий Босенков работает более 40 лет. Хотелось с ним посоветоваться, - пояснил Григорий Рапота цель визита на завод. - В 2013 году мы подготовили концепцию союзной программы "Лен". Но ее не утвердили. Дело в том, что, опираясь на бюджет Союзного государства, мы не можем инвестировать в производство, в конкретное предприятие. Только - в инновации. Сейчас с этим определяемся.
Госсекретарь посетил мультимодальный промышленно-логистический комплекс "Бремино-Орша".
- Автомобильный терминал уже работает. Дважды в неделю в Китай уходит контейнерный поезд с транзитными грузами, - поясняет Григорий Алексеевич. - Завершается строительство грузового аэродрома, он сможет принимать практически все типы самолетов. Комплекс интересен и с точки зрения проекта высокоскоростной грузопассажирской железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Гамбург, через Беларусь и Польшу. Идею, прозвучавшую на Форуме регионов, мы отработаем до конца. Ничто так не объединяет, как совместная деятельность! Важно, чтобы люди на деле почувствовали преимущества Союзного государства. Так, к примеру, произойдет, если согласно дорожной карте телефонный роуминг между нашими странами отменят к октябрю.
В "Здравнёво" - здорово!
Еще одна традиция Дня Союзного государства - посещение Госсекретарем музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнёво". В усадьбе, которая находится под патронатом Посткома, Григорий Алексеевич частый гость. На этот раз к его приезду подготовили выставку картины Ильи Репина "Христос с чашей". Эта неканоническая икона написана более 100 лет назад в Здравнёво для храма соседней деревни Слобода, где был похоронен отец выдающегося живописца. В своем завещании Илья Ефимович запретил кому-либо картину продавать.
Также в Здравнёво Госсекретарь посетил мастер-класс по "маляванке" - созданию расписных ковров, популярных в 20-50-е годы минувшего века. Технику их изготовления Витебщина уже внесла в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. По окончании мастер-класса проводившие его художницы, минчанка Ирина Князева и Ольга Алексеева из Дубровно, подарили Григорию Алексеевичу "маляванку" с классическим сюжетом.
Выступая на "круглом столе" "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России", проходившем в Здравнёво, Григорий Рапота заметил, что в этих сферах как раз наблюдается устойчивый интерес к взаимному сотрудничеству и культурному обогащению:
- Культура - это хорошая возможность лучше узнать и понять друг друга. Я очень признателен министерствам культуры России и Беларуси, которые в "мучительных боях" добились того, чтобы российским артистам позволили приехать на "Славянский базар". Из-за пандемии коронавируса, когда пересечение границ затруднено, форум оказался под определенной угрозой. Но в результате интенсивного диалога между правительствами двух стран нашли выход из положения. Было бы печально не поучаствовать в таком ярком событии, как "Славянский базар". Думаю, встреча в фестивальном Витебске даст импульс нормализации отношений и в других сферах. Мы все в этом крайне нуждаемся. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время.
Награды на любой вкус
Различных наград на "Славянском базаре" было много. Например, приехавший на открытие Филипп Киркоров стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
Диплом Постоянного Комитета Союзного государства получил руководитель и дирижер оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергей Жилин. Именно этот коллектив зрители увидели в концерте, посвященном Дню Союзного государства. Такими же дипломами Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота наградил коллективы мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и литературного музея Максима Богдановича, а также директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника, участвовавшего в создании Ржевского мемориала Советскому солдату.
- Ничего похожего на Ржевский мемориал на территории бывшего Советского Союза не создавалось. Не менее масштабная работа по открытию новых экспозиций сейчас ведется в Брестской крепости. Радует, что в ней участвуют белорусские и российские музейщики и реставраторы, - отметил Григорий Рапота.
Из значимых реализованных союзных проектов во время традиционной пресс-конференции Госсекретарь назвал подписание соглашения о взаимном признании виз, а также раскрыл возможные темы будущих совместных программ:
- Они могут коснуться космоса, радиационной безопасности и медпрепаратов будущего. Последние темы особенно актуальны в связи с пандемией, а также с вводом в строй Белорусской АЭС.
Видным деятелям культуры Беларуси и России на фестивале в Витебске были вручены премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. А со следующего года появится еще и премия Союзного государства в области науки и техники. Вручать ее будут второго апреля, в День единения народов Беларуси и России.
Шито золотыми нитками
Сергей Ефремович, какие работы хотели показать на фестивале?
Сергей Чувашов: Мы отобрали знаковые для нашего промысла изделия. Например, "Пояс России". На нем вышит 90-й псалом Давида "Живый в помощи Вышняго". Длина пояса - два метра, ширина - 25 сантиметров. Над поясом в течение двух лет работали 37 человек: художники, модельеры, золотошвеи... Пояс отшит на натуральном бархате, на его изготовление пошло 52 км золотой и серебряной нити. Украшают изделие 6,5 тысячи кристаллов Сваровски. В 2016 году пояс был занесен в Книгу рекордов России.
Зачем нужен такой большой пояс?
Сергей Чувашов: Чтобы было как можно больше подпоясанных и меньше распоясанных! С поясом уже связаны некоторые традиции: люди встают внутрь пояса и загадывают желания. Еще один уникальный экспонат, который мы планировали показать, это панно "Города-герои". Оно отшито золотыми и серебряными нитями дважды. Первый раз в 2005 году - к 60-летию Победы, а второй раз - к 70-летию Великой Победы.
В чем уникальность золотной вышивки?
Сергей Чувашов: Золотое шитье зародилось около тысячи лет назад. Это искусство вышивки золотой и серебряной нитями. Техника такого шитья существенно отличается от обычного вышивания. В самых древних вышивках мастерицы пропускали золотые нити сквозь ткань, обозначая на обратной стороне вышивки линию рисунка мелкими ровными стежками. Это - шитье "на проем" или "в прокол". Оно считалось среди рукодельниц самым трудным. Золотую нить сложно продевать сквозь материю, так как пряденое золото истерлось бы, а волоченное не ляжет ровно по поверхности ткани.
Сейчас вышивальщицы тоже применяют такую сложную технику?
Сергей Чувашов: Нет, они стали работать "в прикреп". Металлические нити укрепляются по рисунку на лицевой стороне изделия поперечными стежками шелковыми нитками в цвет золота, серебра или, наоборот, контрастной нитью. Но данная техника тоже непростая, она требует много времени.
Идет ли к вам на фабрику молодежь?
Сергей Чувашов: В Торжке в 1899 году были созданы школа и мастерские шитья по сафьяну и коже, которые в 1928 году были реорганизованы в Профтехшколу художественной вышивки. А в 1996 году школа перепрофилирована в "Профессиональное художественное училище золотного шитья № 56". Оно единственное в России, где обучают золотному шитью, строчевой и белой глади, лицевому шитью и даже кружевоплетению. Учат вышивать золотом геральдические символы и генеральские погоны, живописные орнаменты и лики святых. У нас на фабрике молодой коллектив. Хорошая социальная составляющая, есть карьерный рост, мы предоставляем общежитие для сотрудников.
Планируете ли выставки в Беларуси?
Сергей Чувашов: Обязательно, при первой же возможности.
Знаю, что вы активно сотрудничаете с Беларусью.
Сергей Чувашов: У нас хорошие отношения с Оршанским льнокомбинатом. Именно белорусский лен на протяжении многих лет является основой для изделий брендовой одежды торговой марки "TiZetta". Коллекции из данного материала отличаются высоким качеством и экологичностью, являются лидером на модных показах и конкурсах. Наряды "Торжокских золотошвей" из тканей Оршанского льнокомбината пользуются большим спросом среди покупателей. Хотелось бы отметить, что в июле 2016 года к нам на фабрику приезжал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Специально к визиту торжокскими золотошвеями были отшиты панно "Город-герой Брест" и "Город-герой Минск", которые были ему вручены для передачи в эти города.