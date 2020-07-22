Один из четырех фестивальных дней "Славянского базара" был союзным

Фестиваль попрощался с друзьями и пригласил всех приехать в Витебск в следующем году - на юбилейный, тридцатый музыкальный форум.

А в этот раз по уже сложившейся традиции в рамках фестиваля искусств прошел День Союзного государства. Делегацию Постоянного Комитета как всегда возглавлял Государственный секретарь СГ Григорий Рапота. К сожалению, из-за пандемии коронавируса программа была сокращена - к примеру, не удалось привезти в Витебск уникальную экспозицию "Торжокские золотошвеи".

Тем не менее все основные мероприятия, включая возложение цветов к монументу советским воинам, партизанам и подпольщикам Витебщины, "круглый стол" о диалоге культур в усадьбе Здравнёво и праздничный концерт с участием российских звезд (они приехали в Витебск специальным поездом), прошли по плану.

Не песней единой

Программа пребывания Григория Рапоты в Витебске началась с посещения Дубровенского льнозавода. Приехал сюда Государственный секретарь не случайно: на сегодня у Витебского облисполкома подписаны 23 партнерских соглашения с различными российскими регионами. Одно из самых перспективных направлений - сотрудничество в льняной отрасли. Но не все здесь идет гладко.

- Директор Дубровенского льнозавода Анатолий Босенков работает более 40 лет. Хотелось с ним посоветоваться, - пояснил Григорий Рапота цель визита на завод. - В 2013 году мы подготовили концепцию союзной программы "Лен". Но ее не утвердили. Дело в том, что, опираясь на бюджет Союзного государства, мы не можем инвестировать в производство, в конкретное предприятие. Только - в инновации. Сейчас с этим определяемся.

Госсекретарь посетил мультимодальный промышленно-логистический комплекс "Бремино-Орша".

Было бы печально для россиян не поучаствовать в таком ярком событии, как "Славянский базар в Витебске"

- Автомобильный терминал уже работает. Дважды в неделю в Китай уходит контейнерный поезд с транзитными грузами, - поясняет Григорий Алексеевич. - Завершается строительство грузового аэродрома, он сможет принимать практически все типы самолетов. Комплекс интересен и с точки зрения проекта высокоскоростной грузопассажирской железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Гамбург, через Беларусь и Польшу. Идею, прозвучавшую на Форуме регионов, мы отработаем до конца. Ничто так не объединяет, как совместная деятельность! Важно, чтобы люди на деле почувствовали преимущества Союзного государства. Так, к примеру, произойдет, если согласно дорожной карте телефонный роуминг между нашими странами отменят к октябрю.

В "Здравнёво" - здорово!

Еще одна традиция Дня Союзного государства - посещение Госсекретарем музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнёво". В усадьбе, которая находится под патронатом Посткома, Григорий Алексеевич частый гость. На этот раз к его приезду подготовили выставку картины Ильи Репина "Христос с чашей". Эта неканоническая икона написана более 100 лет назад в Здравнёво для храма соседней деревни Слобода, где был похоронен отец выдающегося живописца. В своем завещании Илья Ефимович запретил кому-либо картину продавать.

Также в Здравнёво Госсекретарь посетил мастер-класс по "маляванке" - созданию расписных ковров, популярных в 20-50-е годы минувшего века. Технику их изготовления Витебщина уже внесла в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. По окончании мастер-класса проводившие его художницы, минчанка Ирина Князева и Ольга Алексеева из Дубровно, подарили Григорию Алексеевичу "маляванку" с классическим сюжетом.

Выступая на "круглом столе" "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России", проходившем в Здравнёво, Григорий Рапота заметил, что в этих сферах как раз наблюдается устойчивый интерес к взаимному сотрудничеству и культурному обогащению:

- Культура - это хорошая возможность лучше узнать и понять друг друга. Я очень признателен министерствам культуры России и Беларуси, которые в "мучительных боях" добились того, чтобы российским артистам позволили приехать на "Славянский базар". Из-за пандемии коронавируса, когда пересечение границ затруднено, форум оказался под определенной угрозой. Но в результате интенсивного диалога между правительствами двух стран нашли выход из положения. Было бы печально не поучаствовать в таком ярком событии, как "Славянский базар". Думаю, встреча в фестивальном Витебске даст импульс нормализации отношений и в других сферах. Мы все в этом крайне нуждаемся. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время.

Награды на любой вкус

Различных наград на "Славянском базаре" было много. Например, приехавший на открытие Филипп Киркоров стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Диплом Постоянного Комитета Союзного государства получил руководитель и дирижер оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергей Жилин. Именно этот коллектив зрители увидели в концерте, посвященном Дню Союзного государства. Такими же дипломами Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота наградил коллективы мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и литературного музея Максима Богдановича, а также директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника, участвовавшего в создании Ржевского мемориала Советскому солдату.

- Ничего похожего на Ржевский мемориал на территории бывшего Советского Союза не создавалось. Не менее масштабная работа по открытию новых экспозиций сейчас ведется в Брестской крепости. Радует, что в ней участвуют белорусские и российские музейщики и реставраторы, - отметил Григорий Рапота.

Из значимых реализованных союзных проектов во время традиционной пресс-конференции Госсекретарь назвал подписание соглашения о взаимном признании виз, а также раскрыл возможные темы будущих совместных программ:

- Они могут коснуться космоса, радиационной безопасности и медпрепаратов будущего. Последние темы особенно актуальны в связи с пандемией, а также с вводом в строй Белорусской АЭС.

Видным деятелям культуры Беларуси и России на фестивале в Витебске были вручены премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. А со следующего года появится еще и премия Союзного государства в области науки и техники. Вручать ее будут второго апреля, в День единения народов Беларуси и России.