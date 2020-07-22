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22.07.2020,  
14:55
Текст:  Алексей Брусилов

Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США

Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Фото: Google Maps
Копия новейшего китайского истребителя замечена на военной базе в США

В занятиях участвовал взвод танков Abrams. Наводчик одного из них принял находящуюся на расстоянии 2 600 метров другую боевую машину за движущуюся мишень и выстрелил по ней 120-мм практическим боеприпасом M1002.

Снаряд точно поразил цель, попав в верхнюю часть башни. В результате пострадал наводчик подбитого танка - он получил осколочное ранение в грудь с поражением легкого и лишился нескольких пальцев на левой руке.

Судя по обнародованным фотографиям, несмотря на то, что использовалось не боевое средство поражения, а имитатор многоцелевого M830A1, танк получил достаточно серьезные повреждения. К примеру, был вырван панорамный тепловизионный прицел.

Это уже не первое происшествие с танками Abrams в сухопутных войсках США. В марте сообщалось о пожаре в расположении 2-ой кавалерийской дивизии. Тогда полностью сгорел М1А2.

Накануне на учениях украинский армии одна из БМП-2 поразила огнем из 30-мм автоматической пушки однотипную бронемашину, в которой погиб командир экипажа.

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