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22.07.2020 16:42
Рубрика: Общество

Опубликованы результаты ЕГЭ по русскому языку и математике

Текст: Ксения Колесникова
Результаты ЕГЭ-2020 по русскому языку оказались лучше, чем в прошлом году, сообщает Рособрнадзор.

- В 2020 году этот предмет сдавали почти 614 тысяч человек, что на 62,5 тысячи меньше, чем в прошлом, - поясняют в ведомстве. - Аттестаты всем выпускникам в текущем году были выданы без ЕГЭ.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Что в итоге получилось? Средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 71,6. Число высокобалльников (ребят, набравших 81-100) возросло. И почти 4 тысячи человек получили максимальные 100 баллов по русскому языку. Число "двоечников", не набравших минимальный порог для поступления в вузы, наоборот, сократилось. Таких - всего 1,14% от всех сдающих.

- ЕГЭ по русскому языку сдают выпускники, поступающие в вузы. В 2020 году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а, наоборот, выросли, - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике тоже известны. По данным Рособрнадзора, они незначительно изменились по сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл на ЕГЭ по профильной математике в 2020 году составил 54,2, а число высокобалльников - 6,6% от всех сдающих. Сдавали этот предмет в 2020 году примерно 362 тысячи участников, что на 10 тысяч меньше, чем в 2019.

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