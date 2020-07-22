Организаторы Олимпиады в Токио готовы провести ее в условиях пандемии

Новости

Поддержку во время пандемии получили семьи с более 26,5 миллионами детей 10:55
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса 10:54
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения 10:53
В Судаке спасатели сняли туриста со скалы древней крепости 10:50
Ракова: В Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького 10:47
Мишустин озвучил базовые ценности правительства 10:42
В пострадавший от паводка город на Среднем Урале прибыл глава МЧС 10:42
Число случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне 10:41
На Кубани пойдет в суд дело о гибели туристов на катере в море 10:36
Мишустин поблагодарил правительство Медведева 10:32
Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла 10:29
В Ирландии разрешили носить защитные экраны для лица вместо масок 10:23
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом 10:21
В Ульяновске чиновника обвинили в выдаче разрешений на охоту за взятки 10:21
На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку 10:11
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября 10:09
Lada Niva: изучаем комплектации дорогого внедорожника 10:03
В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих 10:00
Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии 10:00
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 09:55
В Новгороде раскопали стену храма, построенного по заказу прототипа Садко 09:49
Семь отраслей экономики вышли из зоны риска 09:39
В Перми нашли виновных в гибели людей в отеле "Карамель" 09:39
Более 100 домов по программе реновации в столице подключат к электросетям 09:28
В Тюменской области гадюка укусила ребенка за ногу 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 10:21
Рубрика: Спорт

Организаторы Олимпиады в Токио готовы провести ее в условиях пандемии

Текст: Максим Домчев
Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавируса, готовы к проведению соревнований даже в случае повторной волны заболевания.
Директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Фото: ISSEI KATO / POOL / AFP Директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Фото: ISSEI KATO / POOL / AFP
Директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Фото: ISSEI KATO / POOL / AFP

Как рассказал Reuters директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, все готово для того, чтобы провести Игры, даже если пандемия коронавируса не ослабнет. Муто уверен, что организаторам удастся провести успешные игры и в таких условиях.

Фото: РИА Новости
40 лет назад в Москве стартовала XXII Олимпиада

"Сложно ожидать, что пандемия коронавируса будет сдержана. Но если нам удастся провести Игры в Токио с коронавирусом, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий. Мы надеемся, что успешное проведение Игр в Токио может создать наследие в истории человечества", - сказал Муто.

Глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори заявил о том, что проведение Олимпиады без зрителей является самым крайним вариантом. По его мнению, такой вариант практически невозможен и в таком случае не исключено, что поднимется вопрос об отмене игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
В России начались испытания нового штурмового вертолета
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус