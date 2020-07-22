Организаторы Олимпиады в Токио готовы провести ее в условиях пандемии

Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавируса, готовы к проведению соревнований даже в случае повторной волны заболевания.

Как рассказал Reuters директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, все готово для того, чтобы провести Игры, даже если пандемия коронавируса не ослабнет. Муто уверен, что организаторам удастся провести успешные игры и в таких условиях.

"Сложно ожидать, что пандемия коронавируса будет сдержана. Но если нам удастся провести Игры в Токио с коронавирусом, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий. Мы надеемся, что успешное проведение Игр в Токио может создать наследие в истории человечества", - сказал Муто.

Глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори заявил о том, что проведение Олимпиады без зрителей является самым крайним вариантом. По его мнению, такой вариант практически невозможен и в таком случае не исключено, что поднимется вопрос об отмене игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.