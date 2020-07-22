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22.07.2020 18:32
Рубрика: Спорт

На трибунах станет тихо

Присутствие зрителей на Играх в Токио под вопросом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, могут пройти без зрителей, а то и вовсе будут отменены. Такое мнение выразил глава организационного комитета Есиро Мори.
Возможно, в целях безопасности доступ на стадионы Токио получат только те болельщики, которые проживают в Японии. Фото: Reuters Возможно, в целях безопасности доступ на стадионы Токио получат только те болельщики, которые проживают в Японии. Фото: Reuters
Возможно, в целях безопасности доступ на стадионы Токио получат только те болельщики, которые проживают в Японии. Фото: Reuters

При неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в мире наилучшим вариантом, который предложил функционер, было бы значительное сокращение числа болельщиков на трибунах. К примеру, на стадионы допускали бы только тех, кто постоянно проживает в Японии. Выбранный критерий кажется оптимальным, ведь обеспечить безопасность для любителей спорта со всего мира и, конечно, для жителей Токио - задача сложная.

Фото: EPA
МОК не видит причин еще раз переносить или отменять Игры в Токио

- Пока мы не хотим думать о проведении Игр без зрителей. Однако нужно быть готовыми к такому развитию событий, если это станет единственным возможным сценарием, - заявил Есиро Мори в интервью японскому общественному телевидению NHK. - Хотя в данном случае, вероятно, встанет вопрос об отмене Олимпиады.

Но это уже компетенция Международного олимпийского комитета (МОК), в чем убежден глава оргкомитета, сохранившего название "Токио-2020".

В то же время Есиро Мори не верит в возможность повторного переноса соревнований, так как олимпийский календарь расписан до 2028 года. В 2022-м должны состояться зимние Игры в Пекине, в 2024-м - летние в Париже, и вряд ли кто-то захочет подвинуться и уступить свое место. Так что главное спасение хозяева "Токио-2020" видят в создании вакцины и появлении эффективного лекарства от COVID-19 .

Между тем телеканал NHK провел социологический опрос среди местного населения. Пандемия коронавируса сильно повлияла на настроения японцев и их интерес к Играм. Более половины респондентов, а именно 66 процентов, выступают за отмену (35 процентов) или повторный перенос (31 процент) Олимпиады. Только 26 процентов опрошенных поддерживают проведение соревнований в назначенное время - с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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