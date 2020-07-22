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22.07.2020 11:22
Рубрика: Власть

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма

"Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой" (Конституция Российской Федерации, статья 114, подпункт "а" пункта 1).


Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые коллеги!

Сегодня я впервые выступаю в Государственной Думе с отчётом об итогах работы Правительства. Оно было сформировано в январе, после того как Президент выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию и, по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. На их основе мы сформулировали главную цель Правительства - это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, а значит - достижения национальных целей, которые поставил Президент.

Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей.

Первая - выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее - подавать пример этичного поведения. Далее - работать, невзирая на ведомственные границы, командой. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов.

Мы ведём работу, опираясь на эти ценности, и начинали её не с чистого листа. Хочу поблагодарить предыдущий состав Правительства, который в соответствии с задачами, поставленными Президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.

Общий объём Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей. На минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы. Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объём золотовалютных резервов увеличился до 554 млрд долларов.

Всё это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом - новой коронавирусной инфекцией. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто. Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьёзному дисбалансу на нефтяном рынке. Это вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошёл отток капитала.

Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер. Для многих людей в России реальность угрозы заражения вирусом стала очевидна лишь в середине марта, когда было ограничено авиасообщение с рядом стран. Но мы действовали на опережение. По поручению Президента начали принимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше. Хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране ещё не было.

Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также мировой опыт. Работал мощнейший аналитический центр. Я неоднократно встречался с врачами, учёными и экспертами для выработки оптимальной стратегии, алгоритма введения ограничительных мер и последующей их поэтапной отмены.

Уже 30 января мы ограничили воздушное сообщение с Китаем, едва не первые в мире. На следующий день остановили пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении. Ограничили возможность пересечения сухопутной границы на Дальнем Востоке. Россия, ещё раз повторю, сделала это едва ли не первой в мире, чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приёму заболевших.

Мы провели аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медицинского оборудования во всех регионах уже к 30 января. Были созданы оперативный штаб и Координационный совет. Большую работу проделала рабочая группа Государственного совета. Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией.

Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом, такого как в Италии, Испании или Соединённых Штатах Америки.

С первых дней в борьбу с этим заболеванием вступили наши эпидемиологи, учёные и врачи. Российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины.

Продолжение следует...

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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