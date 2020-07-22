Перенесшие коронавирус рассказали о влиянии болезни на внешность

Переболевшие COVID-19 сообщили о еще одном вероятном последствии болезни, связанном с потерей волос. Как передают зарубежные СМИ, люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после перенесенного недуга.

The Sun приводит историю 30-летней Грейс Дадли, которая заразилась коронавирусом от отца и десять дней провела в реанимации. Через месяц после того, как женщину выписали из больницы, Грейс начала замечать, что при расчесывании волосы стали выпадать гораздо активнее, чем раньше. В итоге британка лишилась половины шевелюры.

На проблему с волосами после COVID-19 жалуются и многие пользователи Twitter.

По мнению специалистов, это, скорее всего, связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции.

- Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста, - отметил доктор Арагон Джузеппе.

По словам трихолога Евы Праудман, у переболевших коронавирусом наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. По словам медиков, потеря волос в данном случае явление временное.