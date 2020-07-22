Посол РФ в Пхеньяне ожидает проведения саммита КНДР - США до ноября

До начала президентских выборов в США встреча Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном маловероятна, считает посол России в КНДР Александр Мацегора. Об этом российский дипломат заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

"Почти уверен, что в условиях глобальной пандемии коронавируса, которая до ноября, очевидно, не закончится, Политбюро ЦК ТПК не даст своего согласия на выезд лидера партии за пределы страны - слишком большой риск для его жизни и здоровья", - сказал Мацегора.

При этом российский посол не усомнился в том, что вектор американо-корейских отношений останется неизменным независимо оттого, кто из кандидатов победит на осенних выборах.

"Можно, конечно, предположить, что здесь болеют за Трампа, а не за Байдена, и то только потому, что у председателя Госсовета КНДР установились хорошие отношения с нынешним президентом США, не более того", - уточнил Мацегора.

При этом дипломат напомнил об обещании Пхеньяна преподнести США обещанный ранее "подарок на Рождество" до президентских выборов.

"Если американцы очень "постараются", например, введут новые санкции, они могут расстроить эту дружбу, тогда вероятность "подарка" существенно возрастёт, - констатировал Мацегура. - В этом смысле можно говорить, что угроза реальна. И цель тоже понятна - удержать США от новых санкций, давления и угроз в адрес КНДР".